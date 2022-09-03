橙縣僑教中心僑務工作座談 交流興革建議

僑務委員會張良民主任秘書致詞（站立者）。(橙僑中心)

橙縣 華僑文教服務中心近日召開「橙縣僑務工作座談」，由僑務委員會主任秘書張良民主持，為今年11月4日僑務委員會議召開前，滙集僑界意見，凝聚共識，提出興革建議。僑務委員張珮鑾、謝家樹與及橙縣與聖地牙哥地區僑務榮譽職及僑團及僑青代表逾35人參加；會中準備僑委會彙編的「僑務工作的創新與實踐」，讓與會僑領瞭解僑務1.0至4.0創新作法，透過數位服務與線上交流，僑委會擔任槓桿支點優勢對接全球，並朝向全方面提供僑民服務。

張良民主任秘書致詞表示，此次僑務工作座談聚焦於「僑胞╱僑團」、「僑教╱僑生」以及「僑商╱僑務通訊」三項政策，包含鼓勵僑青加入僑社服務網絡、推動智能僑委會、加強台灣華語文學習中心輔助機制、培育及留用優秀僑生、運用海外僑台商優勢協助台灣產業、推廣僑務電子報新聞平台等六大議題，僑務委員會相當重視大家所提出的建言，各處室都會一一檢視並執行，涉及其他單位的建言，會函送相關機關研議，鼓勵與會人員多多發言，讓在場的僑務委員可以在今年僑務委員會議時反映。

僑委會綜合規劃處副處長高家富簡報僑委會新推出的「i僑卡」，以虛擬方式提供數位資源整合的功能，鼓勵與會者申辦；接著說明本年僑務委員會議日程安排與針對各項建言處理的方式。出席的僑務榮譽職人員熱烈發言，特別就中華民國 國民除籍及復籍、留台天數規定是否有可能彈性放寬、建立數位化資料庫，以加強聯繫僑青、凝聚僑心、壯大台灣、疫後邊境 管制鬆綁日程、護照與簽證申辦等領務流程作業、急難救助協會功能與深化僑青培力等議題提出建言。

橙縣僑務工作座談，與會僑領交流討論。(橙僑中心)

橙縣僑教中心主任蕭蓓如也藉此機會向僑領們自我介紹，說明疫情已經逐漸緩解，歡迎各位僑領充分利用中心場地舉辦活動，也介紹僑委會僑胞服務手冊、台商服務手冊、全球僑台商農業服務方案、全球僑台商產學合作、產業升級及技術服務方案等，線上線下提供全方面的服務。