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核桃谷學區教委佟儀 籌款拚連任

記者啟鉻╱洛杉磯報導
核桃谷學區教委佟儀（前排中）競選連任籌款會。（受訪者提供）
核桃谷學區教委佟儀（前排中）競選連任籌款會。（受訪者提供）

南加州核桃谷聯合學區（ Walnut Valley USD ,核桃學區）華裔教委佟儀（Tony Torng ）為競選連任於1日晚舉辦籌款會。佟儀已任期兩屆學區教委，希望連任第三屆。他表示，學區要持續向好，必須要有一個強有力、凝聚力的教委會。

佟儀是現任學區教委主席。2013年上任以來，致力推動學區STEAM科學教育計畫，他在鑽石吧及核桃高中機器人俱樂部擔任導師。目前學區從小學到高中都有機器人團隊，FIRST機器人競賽，算盤和心算競賽，高中和大學生年輕工程師論壇，App創意比賽，以及高中及大學生學術研究報告及海報競賽。他對學校音樂及藝術項目投注心力與支持，如K-6年級的畫出未來，音樂舞蹈項目的參與及籌資募款，海外學生交流等活動。

他認為，學區主要責任是對政策了解及落實，對教職人員監督及協商 ，對學區規畫及目標。因多年在社區服務，憑藉在主流公司管理經驗， 他在任內與學區總監及其他教育委員、工會，都建立良好關係，形成一個非常好團隊。 他重視學區所有學校日常觀察，了解學生上課情況，參與重要活動。注重與家長互動，成為家長與學區溝通互助橋樑。

佟儀是波音公司科技院士，一向深耕社區，歷任鑽石吧華協會長，參與高中家長會，圖書館之友會，聖安東尼學院監督委員會等義工服務，是工程師學會南加分會創會會長，日前剛完成年度亞裔優秀工程師獎在LA的活動。他是波音公司亞裔協會代表，曾獲頒亞裔工程師城市英雄獎、年度義工獎。

他強調，亞裔不能脫離社區及政治，不但要積極參與社區服務，融入主流社會，也要努力投身於管理及決策部門，以服務精神、無私態度持續做對社區有益的事。他已獲得所有核桃市及鑽石吧市議員、核桃谷學區教委，核桃谷水區委員背書支持。

核桃學區教委會主席佟儀（中）與學生們一起辦活動。（受訪者提供）
核桃學區教委會主席佟儀（中）與學生們一起辦活動。（受訪者提供）

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