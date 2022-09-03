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參選聖蓋博市議員 陳履正首重治安

記者王若然╱聖蓋博報導
2022年聖蓋博市議員華裔候選人陳履正。（陳履正提供）
2022年聖蓋博市議員華裔候選人陳履正。（陳履正提供）

華人社區聖蓋博市（San Gabriel）的市議會，今年11月有三席市議員改選，有七人遞表參選，其中一位是華裔陳履正（Eric Chan），他闡述了自己的從業經歷和城市治理之道。

陳履正是第二代移民，父母分別來自香港和中國廣東台山市。陳履正在洛杉磯長大，並在聖蓋博市居住超過15年。他是會計和資產管理人，同時擔任聖蓋博水區（San Gabriel Water District）理事（board member）近十年，也是民選官員。

陳履正的施政綱領主要有三點。第一是提升城市治安水平。他說，聖蓋博市原本是一個安靜祥和的城市，不過這幾年犯罪明顯增加，「令人悲傷。」陳履正自己就遭遇過盜竊。他說，有小偷曾三次來他家試圖盜走汽車催化轉換器。經過這些事件後，他認為聖蓋博市需要加強治安，才能還居民一個祥和的社區。社區治安是聖蓋博市的頭等大事。

第二點是城市財政。2021年4月，加州審計處發布報告稱聖蓋博市財政狀況「很糟」。報告稱幾年前聖蓋博市為了貸款進行一處公共設施建設，將780萬市政資金抵押十年，導致之後城市建設資金花費十分有限，不得不向其他城市借錢用作短期花銷。陳履正說，雖然市政經理對此事件有回應，表示城市是在2018年才意識到此問題，並自此逐步採取措施彌補，但這起事件對城市的形象很不好，城市財政應該對民眾更加負責。

第三點是將多元文化帶來聖蓋博市，建立更多休閒娛樂區域。陳履正認為，雖然聖蓋博市目前很繁華，有很多知名的中餐廳，但文化元素過於單一，需要更多元的餐廳、商鋪進駐。他說，相鄰的阿罕布拉市有市中心休閒區域，聖蓋博也該打造，吸引更多週邊地區的民眾來遊玩消費。聖蓋博有歷史悠久的Mission Playhouse，是一個很好的景點。但他也表示，城市建設是複雜的，需要配套設施例如充裕的停車位等。

聖蓋博市11月選舉十分激烈，三位市議員均要競選連任，他們是Carina Rivera、Denise Menchaca和華裔吳程遠（John Wu），挑戰者除陳履正外，還有Jorge Herrera Avila、Jeanne Raya、Reyna Isela Lopez Bowles。

聖蓋博 華裔 加州

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