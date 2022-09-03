勞工節餐廳優惠大 適合全家打牙祭　

勞工節長周末期間，許多知名連鎖餐廳推出誘人折扣。（Getty Images)

慶祝勞工 節假期，許多知名連鎖餐廳推出了誘人的折扣，在熱浪來襲的小長假，帶上家人去享受美食，確定是一個好選擇。以下是匯總的各個餐飲品牌推出的勞工節折扣：

Bubba Gump's-慶祝勞工節長周末，Bubba Gump's推出了四人家庭套餐Forrest's Backyard Family Feast，套餐包括燒烤小排骨、螃蟹和蝦、andouille 香腸、玉米棒、紅土豆、通心粉和奶酪、炸薯條和大蒜麵包。

Dunkin' Donuts-夏季即將結束，Dunkin' Donuts 推出了秋季款飲品。在9月13日之前，客戶只需3元即可獲得中號南瓜奶油冷萃咖啡 或南瓜香料招牌拿鐵咖啡。

GODIVA-在知名巧克力品牌GODIVA的門店，只需要20元，就可以買到含有19塊巧克力的水藍色絲帶禮盒。客戶只需要在結帳時使用折扣碼「GOLD」就可以享受這項優惠。

Domino's-Domino's披薩，在勞工節小長假期間特別推出為期一周的外帶優惠，只需7.99元即可購買最多三種配料的披薩。7.99元還適用於 Dips & Twists 套餐或購買8 個雞翅。此優惠不包括XL號和特色披薩。

麥當勞 McDonald's-9 月2日起，通過麥當勞應用程序點餐，只需要購買任何產品花費1美元或以上，就可以獲得一份免費中號薯條。該優惠適用於每周五，優惠截至12月30日。

The Cheesecake Factory-到9月5日為止，在線購買50美元的禮品卡即可獲得10美元的獎勵卡。獎勵卡有效期為 9 月6日至10月28日。

Subway-通過Subway應用程序購買任何一款潛艇堡，都可以獲得五折優惠，只需要在結帳時輸入折扣碼「BOGO50」。

Red Lobster-Red Lobster 為勞工節周末推出了特別菜單。家庭餐從15元起，這些套餐為四個人提供，並配有兩份家庭份的小菜和八塊招牌車打芝士鬆餅乾（cheddar bay biscuits）。