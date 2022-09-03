長假期車禍死亡 洛杉磯排第一

洛杉磯警察攔檢酒駕。（Getty Images)

勞動工節假期到來，許多加州 人計畫駕車出行，享受三天長周末。不過假日期間，道路往往比平時壅堵，交通事故多發。據汽車保險應用程序Jerry 的一項研究，勞工 節周末被列為交通死亡人數最多的假期，而加州又是假期周末司機死亡人數最多的州之一。

報告稱，洛杉磯被評為2011年至2020年間交通事故死亡人數最多的城市。達拉斯（Dallas）、夏洛特（Charlotte）、路易斯維爾（Louisville ）和休士頓（Houston）緊隨其後。

美國國家公路交通安全管理局的報告稱，加州擁有美國境內三條最危險的道路，分別是史丹斯勞縣（Stanislaus County）的132號州際公路、洛杉磯縣的5號州際公路和河濱縣（Riverside）的棕櫚大道，被列入美國勞工節假期十條最危險的道路。

據數據統計，從2011年到2020年的勞工節長周末期間，加州16至25歲人群的交通死亡人數最多。超速和酒精被認為是導致年輕人死亡的車禍 中最常見的因素。大部分死亡駕車事件都發生在星期六，包括星期五午夜後的幾個小時。

加州公路巡警局（The California Highway Patrol ）預計在周五下午6時啟動最長執法期，嚴查涉嫌酒駕和吸食毒品駕駛的司機。去年假期周末期間，加州道路上至少有43人死於車禍，在去年勞工節周末期間，全州共逮捕了酒後駕車人985名，並發出了6000多張超速罰單。

加州公路巡警局表示，目前已獲得認證，檢查那些受大麻和其他非酒精麻醉品影響的司機。這些措施與美國國家公路交通安全管理局正在進行的「清醒駕駛或停車」全國運動相吻合。當局敦促民眾，一旦看到非正常駕駛的司機，要及時撥打911。