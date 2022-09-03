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洛杉磯診所認稀釋疫苗 2100人受影響

編譯組／綜合報導
社區診所Clinica Romero去年稀釋2000劑新冠疫苗。（L.A. Taco）
社區診所Clinica Romero去年稀釋2000劑新冠疫苗。（L.A. Taco）

2021年9、10月間因為過失導致新冠疫苗遭到稀釋的社區診所Clínica Romero，9月2日會同洛杉磯縣公衛局向外界坦承，該起事件確實發生過，他們已經通知2100位當事人，新冠加強針意外遭到稀釋，並請他們儘快補打。

成立於1983年的Clínica Romero長期為中美移民服務，特別是那些沒有保險、保了險卻得不到應有服務的人，因此算是在移民社群聲譽卓著。Clínica Romero在2021年中還一度與縣府對槓，因為他們的受眾達到1萬2000人，但縣府卻只配給他們100劑疫苗，因此診所下令稀釋疫苗以供更多人施打。

但在縣府補足疫苗量後，一名不知情況轉變的醫護人員卻依然照舊稀釋疫苗，導致2021年9、10月在播佑岡（Boyle Heights）與西湖（Westlake）施打的2100人施打的是稀釋過的疫苗，保護力低於正常劑量。

該名人員的失誤直到2022年5月才被發現，Clínica Romero當即下令停職，並通報洛杉磯公衛局、輝瑞（Pfizer）與聯邦疾病防治中心（CDC）。該名人員最終遭到開除，洛杉磯公衛局6月8日得知後，派員實地訪視後認定問題已獲解決。

Clínica Romero執行長Carlos Vaquerano 2日坦承，他們在5月間得知此一失誤後已經與受影響的當事人連絡，並確認每個人的身體狀況，還好都無大恙。Carlos Vaquerano強調，他們瞭解患者的疑慮，也為人為疏失慎重道歉，目前只能依公衛局指示，為相關人士儘管補打。

不過就如其中一名民眾的疑問一樣。他是去年10月在Clínica Romero施打的加強針，但是直到今年8月才收到補打通知，「當我看完信的時候，心裡只有一個念頭，這是怎樣？」他說，「啊我是要怎樣在今年8月『立刻補救』去年10月發生的事啦？」

疫苗 洛杉磯 移民

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