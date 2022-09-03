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火人節（Burning Man）

新聞辭典

「火人節」也稱「火人祭」，是在美國內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）舉辦的年度活動，最早發起可以追溯至上世紀80年代，最初數十人參與。九天活動開始於美國勞工節前一個周六，結束於勞工節當天。火人祭的名字始於周六晚焚燒巨大人形木像的儀式。參與者認為，活動是對社區意識、藝術、激進的自我表達，以及徹底自力更生實驗。

自1995年以來，每年活動都有不同主題。2006年主題是「希望和恐懼」，2007年是「綠人」，2010年是「大都會」，2022年是「Waking Dreams, 醒夢」。不同主題在一定程度上決定了被燃燒的巨型人像的設計，主題對參與者在使用藝術品、服裝、營地和車輛設計上也有很大影響。

火人節主要以外來藝術和富於想像力藝術作為號召，活動期間更出現多樣的藝術形式，鼓勵參與者，通過藝術創作表達和互動藝術。眾多主題營，是由龐大參與者子社群建立的活動和居住中心，使用大量的設計和藝術元素，是為了吸引更大社群和滿足主辦單位的互動性要求。

活動由非營利組織Burning Man Project主辦，杜絕任何商業行為。參加人數每年遽增，2019年有7萬人參加。2020年及2021年，因疫情大流行，活動改為線上舉辦，據稱全球有超過50萬人參加了線上火人節活動。

社群 勞工 大都會

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