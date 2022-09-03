火人節恢復辦 華人親臨感震撼

火人節夜晚雕塑。 （受訪者提供）

因疫情大流行停辦的內華達沙漠「火人節」（ Burning Man），8月28日至9月5日首次恢復舉辦，吸引世界各地大批參與者。南加州部分華人 愛好者結伴赴黑石城（ Black Rock City）參與這次盛大火人節，他們開著房車行駛十餘個小時，甚至在舉辦地點附近塞車五個多小時才能進入。

參與者表示，來自世界各地的數萬人聚集一起，場面震撼且井然有序，是一個奇蹟。現場有不同主題展示區，遺憾的是亞洲元素尤其華人傳統文化元素不多。

影音來源：記者啟鉻後製

參與者表示，來自世界各地的數萬人聚集一起，場面震撼且井然有序，是一個奇蹟。現場有不同主題展示區，遺憾的是亞洲元素尤其華人傳統文化元素不多。

世界各地數萬人齊聚

從事汽車貿易的劉先生與同伴，駕駛兩輛房車在火人節開始前夕，趕赴內華達州黑石城。雖然先前就從網上資料瞭解到火人節，今年是他們第一次去現場親身體驗狂歡活動。據他所知，現場有兩個主題營地專門提供給華人參與者，營地裡有來自世界各地的華人30多人，除了美國，還有來自澳大利亞、加拿大及歐洲的，以美國華人居多。房車有近十輛，有的華人住帳篷，提供免費食品、飲料等。 火人節夜晚展示雕塑動車。（受訪者提供）

劉先生說，火人節舉辦地點是在環繞群山的一個乾涸湖泊底部，周圍就是這一片平坦空地，大得難以想像，並非在網上看看圖片就可以體會的。數天時間裏，在一個荒漠區迅速搭建一座藝術城市，而最終結束時，現場不留下任何垃圾。 火人節藝術花車。（受訪者提供）

在逾一周的火人節，參與的人數估計超過7萬人，有人參與了十多年了。每個營地就是一個主題區，真正的「百花齊放」，創意無限。由於天氣炎熱，大家基本上都是半裸著，甚至有人裸奔，充分展示天性，奇裝異服另類塗鴉，但並沒有感到淫穢。 火人節瑜伽主題課堂。（受訪者提供）

被稱作第二個拉斯維加斯

當地的氣候特點是白天炎熱、晚上涼爽，所以白天大家休息聊天，看雕塑 展藝術建築秀，千奇百怪的花車秀；晚上更活躍更熱鬧，燈火輝煌，宛如一個不夜城。有華人說，這裡到晚上就變成了第二個拉斯維加斯。

火人節沙漠裡魚形雕塑。（受訪者提供）

舉辦活動的舞台就有千餘個，彼此互動，積極參與，這裡每個人既是觀光也是參與。比如，主題是瑜伽藝術營地，瑜伽愛好者就可以參與並表演，充分展示瑜伽藝術。還有一個主題營地，不論是哪個族裔，穿著怎樣服飾，都可以上去發表感言，盡情表達自己內心最真實的東西。參與商家不可從事商業宣傳。

藝術殿堂 人人互敬互愛

劉先生說，可以看到現場有Costco的標誌，但並不是銷售，而是提供免費食品。還有美國郵局提供免費明信片郵寄親友服務。甚至還有美國大學從事現場學術調研，如麻省理工學院就有研究人員在現場，調查方式也很有藝術和娛樂性。劉先生認為，很多華人對火人節有誤解，認為髒亂差、條件惡劣，少兒不宜，充斥同性戀，實際上這是一個大家和睦相處、人人互敬互愛的藝術殿堂。 火人節大型雕塑。（受訪者提供）

現場有警察 巡邏維持秩序，有急救服務單位，維持秩序的也有數百人。還有專門為房車提供用水及清理排泄物的工具車。

活動現場雖然華人文化元素不多，但偶爾也能看到少量來自華人世界的特徵，比如華人小酒館、佛手，有的洋人紋身就是中文字體，甚至還能看到六四坦克雕塑等。希望華人參與者今後會愈來愈多。 火人節夜景。（受訪者提供）