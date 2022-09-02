橙縣雙十升旗 10/2舉行

主辦單位宣佈，第八屆橙縣雙十國慶升旗典禮將於10月2日上午在爾灣市政府旁的公園盛大舉行。（記者蕭迪玉／攝影）

由南加州 台灣大學校友會主辦的慶祝中華民國雙十國慶升旗典禮，訂於10月2日（星期日）上午9時半起，在爾灣市政府旁的Bill Barber公園（4 Civic Center Plaza, Irvine）舉行，主辦單位為配合今年的新場地，特別訂製長12呎、寬8呎的巨幅國旗，邀請南加 州中華旗隊、北一女儀隊助陣，並安排施放和平鴿、舞龍、舞獅、合唱、舞蹈等節目及300份伴手禮。

南加州台大校友會1日上午在橙縣 華僑文教服務中心舉行新聞發佈會，會長王雅瑩表示，以前橙縣地區台僑想參加雙十國慶升旗，都要開車前往洛杉磯縣蒙特利公園市，來回一趟至少兩小時。南加州台大校友會於2015年張竹平會長任內，在爾灣市舉辦首屆橙縣雙十國慶升旗典禮，受到本地郷親熱烈歡迎，今年由橙縣急難救助協會、亞美老人服務中心、政大校友會、成大校友會及中華旗隊共同主辦。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如也是台大校友，她致詞說，在海外參加國慶升旗，可凝聚僑心、團結僑社，也讓美國本地居民更加認識自由民主的台灣。她返台灣工作期間，每年都帶僑生參加總統府前的國慶升旗，看到自己的國旗、唱起熟悉的國歌，現場許多人都感動落淚，更加深了對台灣的向心力。

南加州中華旗隊隊長許宗由說，中華旗隊為了支援橙縣的雙十國慶升旗典禮，逐年增添新裝備，今年橙縣升旗將會出現12呎長、8呎寬的巨幅國旗，成為會場中最吸睛的焦點。旗隊隊員自9月起開始進行密集訓練，以整齊的步伐與動態的隊形，展現結合力與美的精神。

出席新聞發佈會的貴賓還包括：僑務委員張珮鑾、南加州政大校友會會長洪巍、南加州成大校友會會長蔡翰寬、橙縣急難救助協會會長陳景星、加州台灣同郷聯誼會會長王竹青、北一女校友會前會長鄧含章、中華旗隊創辦人陳耀華、首任隊長沈露茜、台大校友會前會長許希聖、官慧珍、張竹平、胡安瀅、台大校友會國慶升旗籌備小組曾昭華、陳瑞芸、美西華人學會理事徐和生等人。