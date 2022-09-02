巴沙迪那學區 小學校長種族言論停職

San Rafael小學校園。（PUSD）

巴沙迪那學區 (PUSD)教育總監 28日宣布，將由Veronica Villagrana擔任San Rafael小學的代理校長，直至另行通知。而在過去兩周，San Rafael小學原校長Rudy Ramirez因為自己的一番激烈的種族言論處於風口浪尖上。

8月14日，巴沙迪那警方接到一通非緊急電話，報告一名背著背包的男子正在攀爬校園的圍欄。警察 抵達現場後，將攀爬者短暫拘捕，而後卻發現他是學校的一名門衛。這件事引發校長Ramirez的強烈不滿， 當場發表了一系列激烈的言論，呵斥警方執法不公，以及指責白人鄰居是因為看見非白人爬欄杆才會報警。這些夾雜髒話的言論被一名巡警的隨身攝像機記錄了下來。

事件發生後引發了一場軒然大波——有人指責校長的詆毀和偏見的聲音，也有人反對警察種族主義的聲音。

Ramirez在給社區的電子郵件中對該事件進行了描述，「在這個恐懼、憤怒、困惑和痛苦的時刻，我在一名巡警面前發表了冒犯性和不恰當的評論，他在我不知情的情況下打開了身體攝像頭。」Ramirez表示，對自己當時的言語感到羞愧。

8月25日，學區教育委員會對Ramirez 實施紀律處分甚至是解僱舉行了閉門討論，家長們對於校長幾天未出現在學校表示擔憂。

8月26日，巴沙迪那市和學區官員發表了一份聯合聲明，希望緩和緊張局勢，但學區不對人事問題發表評論。

8月28日，巴沙迪那學區教育總監任命Veronica Villagrana為代理校長。Villagrana 之前曾經擔任 Willard 小學的副校長。

預計未來幾週內將舉行一次社區會議，關於時間和地點的詳細信息即將公布。