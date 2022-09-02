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野火安全補助金 73萬捐贈66團體

記者張宏／洛杉磯報導
加州消防基金會（CFF）在PG&E公司基金會支持下，向66個地方消防部門及社區團體發放總計73萬元野火安全補助金。 （PACE提供）
加州消防基金會（CFF）在PG&E公司基金會支持下，向66個地方消防部門及社區團體發放總計73萬元野火安全補助金。 （PACE提供）

加州消防基金會（CFF）在PG&E公司基金會支持下，向66個地方消防局及社區團體發放總計73萬元野火安全補助金，這些贈款將幫助社區加強防災和救災工作。

資金將用於為消防員購買個人防護設備和專用設備，完成防禦空間和植被管理，減少燃料降低危險，並開展消防安全公共教育和外聯。基金會和PG&E以140萬元的慈善資金支持CFF擴展的2022年野火安全和準備計畫（WSPP）。該計劃的目標是強化加州更多地區的野火安全意識，並為火災威脅高發地區但資源不足的社區提供幫助。

過去幾年，加州的野火強度和及其造成的破壞未曾減輕。這些寶貴的贈款可為消防部門和地方組織在保護加州人民的工作中發揮作用。2018年以來，作為WSPP的一部分，全州265個消防部門和消防機構通過贈款計劃獲得300萬元的直接資助，該計劃每年收到的申請數量都在增加。資助對象是加州公共事業委員會高火災威脅區地圖確定的、具有極端或高火災風險的特定社區。

PG&E執行副總裁Sumeet Singh表示，準備和應對加州日益增長的野火風險需要所有人的共同努力。PG&E正在盡己所能使用所有工具來預防野火，呼籲廣大客戶及房屋業主也要做好準備。

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