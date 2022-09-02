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戲水警訊 南加部分海灘汙染嚴重 細菌含量高

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）（記者朱敏梓／攝影）
聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）（記者朱敏梓／攝影）

根據環保組織 Heal the Bay 的數據，從海洋中的細菌水平來看，聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）附近的水域和瑪利那岱瑞（Marina Del Rey） 的母親海灘（Mother's Beach）的部分水域是加州污染最嚴重的水域之一，全年細菌含量很高。

此前，由於細菌含量超標，洛杉磯縣公共衛生局發出警報，提醒居民避免在四個海灘的水域游泳和衝浪，分別是：聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）；瑪利那岱瑞（Marina Del Rey） 的母親海灘（Mother's Beach）、聖彼渚（San Pedro）的卡布里洛海灘（Inner Cabrillo Beaach）與馬里布（Malibu）的托貝加峽谷海灘（Topanga Canyon Beach）。

衛生部門表示：「這些警告是由於上次測試時細菌水平超過健康標準而發出的。」不過，這四個受影響的海灘仍然開放。

洛縣衛生官員表示，聖塔蒙尼卡碼頭南北100碼處的水，尤其是在 Pico-Kenter 雨水渠周圍的區域，持續超過州的細菌標準。官員警告，高細菌水平可能對游泳者、衝浪者和在海洋中玩耍的人構成危險，並可能導致各種疾病，包括吞嚥污染水引起的腸胃炎，以及耳朵、眼睛、喉嚨和皮膚感染。

至於細菌超標的原因，官員表示，成群結隊的海灘遊客帶來的污染，以及來自鳥類的殘骸，導致細菌水平升高。

即使衛生部門發出警告，仍有衝浪者前去這幾個海灘。在Topanga Canyon海灘的衝浪者埃文斯（Richard Evans）表示，自己從事衝浪運動近40年，細菌水平會隨著天氣變化而變化。除非有嚴重的污水洩漏或類似的事情，否則自己都會繼續衝浪。不過他也補充，這幾天在海灘衝浪後，他的喉嚨「感覺非常不舒服」。

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