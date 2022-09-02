我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

洛縣保障收入 千人3年月發千元

洛杉磯訊
有 1000 名居民在未來三年可以通過「洛縣基本收入保障計劃」每月獲得1000元。（Getty Images)
有 1000 名居民在未來三年可以通過「洛縣基本收入保障計劃」每月獲得1000元。（Getty Images)

洛杉磯縣官員表示，洛杉磯縣的保證基本收入計劃正在進行中，現在有1000名居民在未來三年每月可獲得1000 元。這個項目叫做洛縣基本收入保障計劃（Los Angeles County's guaranteed basic income program），能拿到1000元的受益人從超過18萬名申請人中隨機選擇。

洛縣縣政委員希拉．庫爾 (Sheila Kuehl) 表示，鑑於申請的洛杉磯縣居民人數眾多，有保障的基本收入是一個時機成熟的想法。保證基本收入，通過給人們一點經濟上的喘息空間，讓他們能夠穩定自己和家人的生活。她認為，三年後，這個項目將會不斷擴大，為每個符合條件的美國家庭提供穩定收入的機會。

去年，縣政委員會投票決定開展試點項目，以解決貧困和收入不穩定問題。參與者必須年滿18歲，並且被確定為等於或低於該縣地區收入中位數 (AMI) 水平的社區的居民，也就是單人家庭收入低於5萬6000元或四口之家的家庭收入低於9萬6000元，且因新冠大流行而受到負面影響。此外，參與者目前不能參加其他政府或者私人提供的「收入保障」計劃。需要注意的是，每戶家庭只有一人能參加該項目。該項目對非公民開放，只要符合條件就可以申請。

洛杉磯縣的參與者由賓州大學保障收入中心（University of Pennsylvania's Center for Guaranteed Income）選擇，該中心正在研究全國的保證收入計劃。

收款人將通過借記卡收到錢，該項目負責官員介紹，被選中的人年齡從18歲到91歲不等，住在全縣各個社區，說亞美尼亞語、廣東話、波斯語、韓語、普通話、西班牙語和英語。

洛杉磯 洛縣 投票

上一則

橙縣雙十升旗 10/2舉行

下一則

洛杉磯油價 創勞動節周末新高

延伸閱讀

洛杉磯華人出海夜釣 新手一竿雙石斑

洛杉磯華人出海夜釣 新手一竿雙石斑
洛杉磯附近採蘋果好去處 從勞工節一路採到感恩節

洛杉磯附近採蘋果好去處 從勞工節一路採到感恩節
極端高溫持續 加州籲勿幫電動車充電

極端高溫持續 加州籲勿幫電動車充電
羅蘭岡超市停車場搶案 第2嫌落網

羅蘭岡超市停車場搶案 第2嫌落網
場邊人語／中繼失手 紐約難受

場邊人語／中繼失手 紐約難受
節約用水 洛杉磯水電局提供省水裝置折扣退款

節約用水 洛杉磯水電局提供省水裝置折扣退款

熱門新聞

天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01
南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
位於艾爾蒙地市的華人車行，日前有汽車在光天化日之下被搶走。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

2022-08-25 21:19
警察在現場採集指紋。（Mia提供）

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

2022-08-29 20:21

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」