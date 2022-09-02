洛縣保障收入 千人3年月發千元

有 1000 名居民在未來三年可以通過「洛縣基本收入保障計劃」每月獲得1000元。（Getty Images)

洛杉磯 縣官員表示，洛杉磯縣的保證基本收入計劃正在進行中，現在有1000名居民在未來三年每月可獲得1000 元。這個項目叫做洛縣 基本收入保障計劃（Los Angeles County's guaranteed basic income program），能拿到1000元的受益人從超過18萬名申請人中隨機選擇。

洛縣縣政委員希拉．庫爾 (Sheila Kuehl) 表示，鑑於申請的洛杉磯縣居民人數眾多，有保障的基本收入是一個時機成熟的想法。保證基本收入，通過給人們一點經濟上的喘息空間，讓他們能夠穩定自己和家人的生活。她認為，三年後，這個項目將會不斷擴大，為每個符合條件的美國家庭提供穩定收入的機會。

去年，縣政委員會投票 決定開展試點項目，以解決貧困和收入不穩定問題。參與者必須年滿18歲，並且被確定為等於或低於該縣地區收入中位數 (AMI) 水平的社區的居民，也就是單人家庭收入低於5萬6000元或四口之家的家庭收入低於9萬6000元，且因新冠大流行而受到負面影響。此外，參與者目前不能參加其他政府或者私人提供的「收入保障」計劃。需要注意的是，每戶家庭只有一人能參加該項目。該項目對非公民開放，只要符合條件就可以申請。

洛杉磯縣的參與者由賓州大學保障收入中心（University of Pennsylvania's Center for Guaranteed Income）選擇，該中心正在研究全國的保證收入計劃。

收款人將通過借記卡收到錢，該項目負責官員介紹，被選中的人年齡從18歲到91歲不等，住在全縣各個社區，說亞美尼亞語、廣東話、波斯語、韓語、普通話、西班牙語和英語。