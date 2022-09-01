慈善高球賽 為台偏鄉募款破紀錄
南加州台灣旅館業同業公會主辦的南加州華人慈善高爾夫球賽於日前圓滿落幕，共募得20萬9816元，創下歷年捐款最高紀錄；其中駐洛杉磯經文處處長黃敏境一首「思慕的人」募得2萬2000多元，也是歷年個人競標最高募款額。
南加州台灣旅館業同業公會理事長許清松表示，自2016年舉辦邀請賽，2019年創造16萬元善款紀錄，原本擔心因疫情重創經濟，今年恐怕無法達標，沒想到120多名參賽者捧場，捐款一路堆疊，讓今年再破紀錄的目標達陣。捐款將悉數捐給由台灣旅館業之父嚴長壽先生創辦的公益平台文化基金會，用於建設台灣東部偏鄉地區教育，加強教育和培養弱勢族群青少年。
會長張郁芬表示，感謝會內的前輩及理事，捐款競標氣氛熱烈，一晚捐款源源不斷。她也感謝在美國大學聯賽NCAA三名來自台灣的頂尖球手冠軍盧昕妤、張斯洋、林子涵的愛心參與。
公益平台文化基金會國際分會暨旅館公會副會長廖彬淳強調，疫情是危機也是轉機，基金會董事長嚴長壽以「撒一個愛的種籽，讓希望發芽」的精神，在地經營13年，「花東永續」的拚圖越來越完整清晰，每筆捐款像是為孩子們的夢想插上翅膀，讓孩子及原生家庭帶來希望，改變他們的命運和視野。
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