我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

羅蘭岡超市停車場搶案 第2嫌落網

記者丁曙／綜合報導
羅蘭岡大華超市停車場武裝搶劫案現場，華人男顧客被搶手打得頭破血流，女子為他拭血。（讀者提供）
羅蘭岡大華超市停車場武裝搶劫案現場，華人男顧客被搶手打得頭破血流，女子為他拭血。（讀者提供）

洛杉磯縣警局（LASD）重案組（Major Crimes Bureau）8月31日宣布，羅蘭岡大華超市（99 Ranch Market）停車場搶案第二名嫌疑人落網。據信該名嫌犯對涉及兩名華裔受害人的武裝搶劫案負責。該搶劫案發生在位於洛杉磯縣管轄區羅蘭岡S. Nogales Street 1015。

2022年7月9日，兩名嫌疑人（另一名目前在押，Demoryie Watts， 2022年8月12日被捕）手持手槍，在男女受害者離開大華超市時接近他們，並要求男性受害者交出手表。還沒等受害人反應過來，嫌犯就用槍柄擊打這名男性受害人，致使他受傷倒地。第二名受害者也遭到人身攻擊並倒在地上。當嫌疑人繼續襲擊兩名受害者時，他們強行將男性受害者的手表從他的手腕上取下，然後乘坐一輛白色的道奇挑戰者（Dodge Challenger）逃離了現場。

重案組探員進行了長時間的調查並檢查了所有證據，其中包括一名旁觀者拍攝的搶劫視頻片段。調查人員能夠確定第二名嫌疑人丹傑洛．湯馬斯（Dangelo Thomas），他是長堤市（Long Beach）居民。

2022年8月31日凌晨，重案組調查人員在洛杉磯縣警局特別執法局 (SEB) 的協助下，對長堤和維克多維爾（Victorvill）的住宅執行了多地點搜查令。嫌疑人湯馬斯（Dangelo Thomas）位於長堤石灰大道300號街區的一處住宅內。在對長堤住宅的搜索過程中，調查人員找到了一把上膛的0.45口徑手槍和一把上膛的9毫米手槍。

嫌疑人托馬斯被捕並被指控犯有多項重罪，包括搶劫、前重罪犯持有槍枝和違反假釋令。在這起搶劫案發生時，嫌疑人托馬斯（Dangelo Thomas）因先前與幫派有關的涉及槍枝犯罪而被假釋。這些指控將正式提交給洛杉磯縣地方檢察官辦公室。嫌疑人托馬斯目前被羈押「不得保釋」（no bail）。

此調查正在進行中，任何人了解此案相關信息都應聯繫重案組警官Mileski，或者匿名報案，可以致電滅罪熱線 (800)222-8477，或在線訪問 www. p3tips.com。

長堤 洛杉磯 羅蘭岡

上一則

慈善高球賽 為台偏鄉募款破紀錄

下一則

八旬華翁來美看孫 染新冠驟逝

延伸閱讀

洛縣羅蘭岡大華超市外武裝搶劫案 第二名兇嫌落網

洛縣羅蘭岡大華超市外武裝搶劫案 第二名兇嫌落網
中餐館堅持兩年 轉虧為盈

中餐館堅持兩年 轉虧為盈
羅蘭岡入室搶案 95歲1眼失明、腿截肢華翁遭痛毆不治

羅蘭岡入室搶案 95歲1眼失明、腿截肢華翁遭痛毆不治
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治
爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動

爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動
陳冠文醫師談 中西合璧治療疼痛-學善物理治療

陳冠文醫師談 中西合璧治療疼痛-學善物理治療

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
位於艾爾蒙地市的華人車行，日前有汽車在光天化日之下被搶走。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

2022-08-25 21:19

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」