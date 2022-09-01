羅蘭岡超市停車場搶案 第2嫌落網

羅蘭岡大華超市停車場武裝搶劫案現場，華人男顧客被搶手打得頭破血流，女子為他拭血。（讀者提供）

洛杉磯 縣警局（LASD）重案組（Major Crimes Bureau）8月31日宣布，羅蘭岡 大華超市（99 Ranch Market）停車場搶案第二名嫌疑人落網。據信該名嫌犯對涉及兩名華裔受害人的武裝搶劫案負責。該搶劫案發生在位於洛杉磯縣管轄區羅蘭岡S. Nogales Street 1015。

2022年7月9日，兩名嫌疑人（另一名目前在押，Demoryie Watts， 2022年8月12日被捕）手持手槍，在男女受害者離開大華超市時接近他們，並要求男性受害者交出手表。還沒等受害人反應過來，嫌犯就用槍柄擊打這名男性受害人，致使他受傷倒地。第二名受害者也遭到人身攻擊並倒在地上。當嫌疑人繼續襲擊兩名受害者時，他們強行將男性受害者的手表從他的手腕上取下，然後乘坐一輛白色的道奇挑戰者（Dodge Challenger）逃離了現場。

重案組探員進行了長時間的調查並檢查了所有證據，其中包括一名旁觀者拍攝的搶劫視頻片段。調查人員能夠確定第二名嫌疑人丹傑洛．湯馬斯（Dangelo Thomas），他是長堤 市（Long Beach）居民。

2022年8月31日凌晨，重案組調查人員在洛杉磯縣警局特別執法局 (SEB) 的協助下，對長堤和維克多維爾（Victorvill）的住宅執行了多地點搜查令。嫌疑人湯馬斯（Dangelo Thomas）位於長堤石灰大道300號街區的一處住宅內。在對長堤住宅的搜索過程中，調查人員找到了一把上膛的0.45口徑手槍和一把上膛的9毫米手槍。

嫌疑人托馬斯被捕並被指控犯有多項重罪，包括搶劫、前重罪犯持有槍枝和違反假釋令。在這起搶劫案發生時，嫌疑人托馬斯（Dangelo Thomas）因先前與幫派有關的涉及槍枝犯罪而被假釋。這些指控將正式提交給洛杉磯縣地方檢察官辦公室。嫌疑人托馬斯目前被羈押「不得保釋」（no bail）。

此調查正在進行中，任何人了解此案相關信息都應聯繫重案組警官Mileski，或者匿名報案，可以致電滅罪熱線 (800)222-8477，或在線訪問 www. p3tips.com。