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灌木叢火災 洛杉磯5號高速公路關閉

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
迅速蔓延的灌木叢火災，迫使5號高速公路完全關閉。（KTLA5）
迅速蔓延的灌木叢火災，迫使5號高速公路完全關閉。（KTLA5）

洛杉磯北邊卡斯泰克（Castaic）附近，8月31日（周三）發生迅速蔓延的灌木叢火災，迫使5號高速公路完全關閉。截至當天下午2時45分，大火已燒毀165畝土地，兩人受傷包括一名消防員。

眾多消防員參與滅火，兩人在大火中受傷。（KTLA5）
眾多消防員參與滅火，兩人在大火中受傷。（KTLA5）

根據CalFire的說法，截至發稿前大火尚沒有得到遏制。天使國家森林局（Angeles National Forest）稱，8月31日中午時分，沿休斯湖路（ Lake Hughes Road）以北的5號高速公路北行，報告了這場被命名Route Fire的大火。據悉，沒有建築物受到威脅，但當天下午1時30分左右，大火已蔓延到5號高速公路的另一側，並在州際公路兩側燃燒。

直升機向大火澆水、噴灑滅火劑。（KTLA5）
直升機向大火澆水、噴灑滅火劑。（KTLA5）

當局在推文中表示，加州公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）在帕克路（Parker Road）的5號高速公路上發布了SigAlert交通警報，所有車道都被封鎖，直至另行通知，高速公路上的車輛擁堵數哩。

截止當天下午2 時45分，大火已燒毀165畝土地。（KTLA5）
截止當天下午2 時45分，大火已燒毀165畝土地。（KTLA5）

眾多消防員努力撲滅這場熊熊燃燒的灌木叢大火，兩人受傷包括一名消防員，受傷程度未知。

大火還在燃燒，創紀錄的熱浪正在烘烤南加州。 Sky5 的航拍視頻顯示，洛縣消防局的直升機向大火澆水、噴灑滅火劑，地勤人員在挖掘安全線，該地區數哩內都可以看到大火中升起的黑色濃煙。起火原因仍在調查中。

加州 洛縣 天使

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