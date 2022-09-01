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洛城新語／只有你遇到 才知後果可怕

洛城新語
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今年初有項民調發現，64%美國人認為美國民主處於危機中，有失敗的危險。什麼是民主？多數華人認定就是政治體制，這種認知似不夠透澈，網上或YouTube視頻，台灣有許多大陸籍配偶拚命說台灣好，但其大陸親友或海外華裔，很多人卻嘲笑台灣民主，同樣也譏諷美國。民主本是一種生活方式，更重要的是保障人權。

海外華人圈明顯分兩派，一邊鼓吹民主、撻伐中共專制極權；另一邊則為中共辯護，基本上把中共黨、國家和中華民族三個概念混淆一起，因此把「反共」誤為「反中」，把集權和迫害人權，視為「特殊國情」需要，把擁護中華民族繁榮昌盛，變調為「親共媚共」，僑界和台灣藍營都不乏這種群體或個人。

這是黨國體制教育的產物，國、共兩黨都一樣。有興趣的人不妨上YouTube查看。台灣很多大陸配偶成網紅，常發布視頻，讚歎嫁到台灣有多幸福，驚訝於官員沒架子、政府服務民眾親民，欣賞台灣人普遍友善和有人情味，抗疫也不像大陸一樣高壓肅殺。

台灣確實有許多優點，但其實沒好到這麼「完美」，不須太過吹捧。網上也有在台灣生活的大陸人或海外華人，貶抑民主，嘲笑民主不能當飯吃等。民主確實不是萬靈妙藥，美台和歐洲國家都遇難題，但民主更重要的內涵，是自由和人權。

為什麼大陸配偶感到身心輕鬆，許多大陸白領移民美國，寧願開卡車或靠勞力討生活，卻感到自由自在、身心獲真正解放，就是因不再有體制壓迫、不再因言論和思想獲罪，不再恐懼被公安抓捕或找去喝咖啡、問訊，甚至「人間蒸發」。

簡單說，民主的更大價值，在有免於恐懼、免於貧困的自由，有人身、財產和安全保障。看看中國首富馬雲，阿里巴巴被分割，部分財產被削奪，他噤聲消失在公眾視野以保全自己；騰訊馬化騰見狀趕快捐1000億給國家，抖音創辦人張一鳴辭CEO……，坐牢病死獄中的劉曉波等人更不用說了。

一般民眾或家人沒遇到，不會感到恐怖，就像我們呼吸空氣時，沒感到空氣存在，等到空氣被切斷，才知民主自由有多重要。

網上流傳中國女留學生王然，本是愛國小粉紅，在美居住生活八年，放棄綠卡回國，營救被公安敲詐未遂而被誣陷多種罪名的父親。她原本不信港台留學生批評中共的說法，回國後發現父母、弟弟都遇麻煩，與官方交涉，才知原來海外聽到的全是真的。這類例子不勝枚舉，說明大陸留學生，為什麼能留就留美國工作生活。

權力讓人傲慢。蔡英文政府想立「數位中介服務法」，給政府干涉網路言論、刪文罰款等權力，學中共的專制手法讓台灣蒙羞，逾六成民眾反對。「塔綠班」果然很像大陸愛國粉紅，不知民進黨有朝一日下台，還會支持這類壓迫言論自由的惡法嗎？凡事千萬要設身處地，不要自己受害，才後悔莫及。

中共 華人 留學生

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