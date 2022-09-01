八旬華翁來美看孫 染新冠驟逝

八旬華翁來美看孫子，感染新冠病毒後哮喘發作去世。(Unsplash.com)

一名80多歲的華裔老人，幾個月前從中國來到洛杉磯 看望外孫，期間感染新冠病毒。根據家人描述，當時老人吃了一根冰棍，突然引起哮喘發作，幾天後不幸離世，一家人至今仍沉浸在悲痛中。

根據洛縣阿罕布拉市（Alhambra）居民Emily的陳述，她朋友的父親今年6月從中國飛到洛杉磯，看望外孫一家，「因為新冠疫情 ，老人家幾年沒有見到孫子，非常想念，現在疫情好轉，他就特意飛過來團聚。」老人與Emily的丈夫當時乘坐同一個國際航班，Emily的丈夫說，老人看上去身體十分健朗，長途飛行後也是精神不錯，到洛杉磯後，老人就居住在外孫家中。

Emily敘述，探親期間，外孫在外感染了新冠病毒，並傳染給80多歲的老人。當時老人在家吃了一根冰棍，引發哮喘突然發作，趕緊送到醫院搶救，但幾天後就過世了。對於老人有無接種過新冠疫苗，Emily表示並不知情，「朋友非常傷心，我們也不好意思再過問這些細節。」

Emily同時指出，她和丈夫幾個月前也曾感染過新冠病毒，但症狀並不嚴重，發燒幾天，肌肉痠痛，在家休息一周後就基本痊癒，「我覺得現在的病毒，對有基礎疾病的老人來說，仍是一個很大的威脅，對於健康的年輕人來說，可能只是一個普通的呼吸道疾病。」

對於這起悲劇，南加州大學亞凱迪亞醫院（ USC Arcadia Hospital ）傳染疾病控制首席醫師江華認為，哮喘病是一種呼吸道疾病，如果沒有及時治療，哮喘病就可能致命。他表示，很多常見的呼吸道病毒和細菌、以及過敏原都可以引起哮喘發作，但因為很多呼吸道病毒和細菌都沒有在常規檢查的範圍之內，而新冠PCR檢測已成為慣例，「因此這個哮喘發作的病例並不能排除其他誘因，沒有檢查不代表不存在。」

江華同時指出，哮喘病，慢性支氣管炎、糖尿病、心臟病等均為基礎疾病，作為呼吸道疾病，就呼吸道感染各種病菌而言，哮喘和慢性肺病更應重視，無論患者是否感染新冠。他建議老年人應該接種各種疫苗，包括肺炎球菌疫苗和流感疫苗 。

新冠病毒已逐漸成為人們生活的一部分，與人類共存，有些人完全恢復疫情前的正常生活，在擁擠人群中也不再有任何防護；有一些人依然勤戴口罩、勤洗手，預防自己和家人感染病毒。江華認為，對於老年人來說，尤其是慢性肺病患者，應該一直注意保護，做好防護措施，比如戴口罩，盡量少去或不去人多擁擠的室內場所。此外，老人出門旅行探親，增加體力消耗、睡眠不足等附加問題，更容易感染各種病菌，所以應該量力而行。