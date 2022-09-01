我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

全美中華青年聯合會 頒發2022年度終身成就獎

洛杉磯訊

全美中華青年聯合會9月1日在蒙特利公園市舉辦2022年度終身成就獎頒獎典禮。

「2022年度公共事務及華人社區服務終身成就獎」獲獎者是黃趙企晨、「2022年度中華文化海外傳承終身成就獎」是劉冰、「2022年度中國文化藝術傑出成就獎」獲得者是中國書法家亓漢友。黃趙企晨、劉冰將出席頒獎典禮。

全美中華青年聯合會自15年前開始設立 「全美十大華人傑出青年」、「全美30歲以下華人青年精英」等全美範圍內的年度評選。同時評選出年度「終身成就獎」和「傑出藝術成就獎」等獎項得主。年度獎項有嚴格評選標準及每年總數僅三到五位獲獎者名額限制，每個獎項只有一名獲獎者。

歷年的獲獎者包括，余江月桂、陳香梅、方李邦琴、陳李婉若、趙譚美生等華裔知名社會活動家，以及翁萬戈、吳歡、邱光平等具有國際知名度的收藏家和當代藝術家。

2011年該會專程到首都華盛頓將獎項頒贈給陳香梅女士。 時任中國國務院僑務辦公室主任李海峰在2012年率團訪問舊金山時，曾見證了全美中華青年聯合會向方李邦琴頒發終身成就獎。

時間為9月1日下午2時至4時，在蒙特利公園市的BRUGGEMEYER圖書館，地址是318 S Ramona Ave。聯繫電話： 310-491 4376 Richard， 626-320-2201 Bernie。

華人 蒙特利公園 國務院

上一則

世界晚報╱MLB看台上演活春宮 現場球迷嚇壞

下一則

美國中醫科學院義診 挺趙美心針灸法提案

延伸閱讀

世界龍舟賽移師泰國 恐削港國際地位

世界龍舟賽移師泰國 恐削港國際地位
舊金山灣區搭僑計畫 首邀台灣留學生了解僑務文化

舊金山灣區搭僑計畫 首邀台灣留學生了解僑務文化
蒙特利公園市議員選舉 丁文賢要助商家 盼帶動創業機會

蒙特利公園市議員選舉 丁文賢要助商家 盼帶動創業機會
南加「國慶盃」高球賽 9/19高手過招

南加「國慶盃」高球賽 9/19高手過招
客家聯合會 樂遊漢庭頓圖書館

客家聯合會 樂遊漢庭頓圖書館
美國梅洋香爐牛項三鄉聯合會 費城年度慶典熱鬧非凡

美國梅洋香爐牛項三鄉聯合會 費城年度慶典熱鬧非凡

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
位於艾爾蒙地市的華人車行，日前有汽車在光天化日之下被搶走。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

2022-08-25 21:19

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」