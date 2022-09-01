全美中華青年聯合會 頒發2022年度終身成就獎

全美中華青年聯合會9月1日在蒙特利公園 市舉辦2022年度終身成就獎頒獎典禮。

「2022年度公共事務及華人 社區服務終身成就獎」獲獎者是黃趙企晨、「2022年度中華文化海外傳承終身成就獎」是劉冰、「2022年度中國文化藝術傑出成就獎」獲得者是中國書法家亓漢友。黃趙企晨、劉冰將出席頒獎典禮。

全美中華青年聯合會自15年前開始設立 「全美十大華人傑出青年」、「全美30歲以下華人青年精英」等全美範圍內的年度評選。同時評選出年度「終身成就獎」和「傑出藝術成就獎」等獎項得主。年度獎項有嚴格評選標準及每年總數僅三到五位獲獎者名額限制，每個獎項只有一名獲獎者。

歷年的獲獎者包括，余江月桂、陳香梅、方李邦琴、陳李婉若、趙譚美生等華裔知名社會活動家，以及翁萬戈、吳歡、邱光平等具有國際知名度的收藏家和當代藝術家。

2011年該會專程到首都華盛頓將獎項頒贈給陳香梅女士。 時任中國國務院 僑務辦公室主任李海峰在2012年率團訪問舊金山時，曾見證了全美中華青年聯合會向方李邦琴頒發終身成就獎。

時間為9月1日下午2時至4時，在蒙特利公園市的BRUGGEMEYER圖書館，地址是318 S Ramona Ave。聯繫電話： 310-491 4376 Richard， 626-320-2201 Bernie。