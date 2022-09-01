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鼓勵亞裔執法人員 華人社區頒發子女獎學金

洛杉磯訊
圖為頒獎儀式上獎學金獲得者及頒獎嘉賓合影。（張國興提供）
圖為頒獎儀式上獎學金獲得者及頒獎嘉賓合影。（張國興提供）

為鼓勵亞裔執法人員士氣，表達華人社區對亞裔執法人員子女支持，多位華人商家為亞裔執法人員子女提供獎學金。

霍桑市（Hawthorne）警局日裔局長石井（Michael Ishii ）8月21日代表亞裔執法人員協會向正在大學就讀的五名亞裔警員子女，頒發了總計3000元獎學金，包括華人商家為全美及加州亞裔執法人員子女捐贈獎學金，其中一名學生獲得兩項獎學金1000元，其他四名學生獲得加州亞裔執法人員子女獎學金，每人500元。

石井勉勵獎學金獲得者以父母職業為傲，勿忘社會責任，學有所成為社區服務。

加州亞裔執法人員協會財務長、洛杉磯縣假釋局警員姚俊汎表示，亞裔社區需要能說雙語的執法人員，否則許多新移民在遇到案件時都不願意報案，或者警察在偵查案件時因無雙語警察無法破案。

他表示，部分亞裔警察家庭收入往往靠警察一人薪資收入，當他們子女進入大學時，因通貨膨脹出現財務緊張。感謝許多華人商家都透過實際行動來支持亞裔警員，透過亞裔執法人員協會每年給成績優秀或清貧亞裔警察子女提供獎學金。

鄧洪律師多年支持亞裔執法人員協會，他表示，華人家庭都希望子女成為醫生、律師，而默默無聞的亞裔警察是社區保護神。華興保險公司總裁張國興表示，作為社區一員，我們要透過實際的行動來感謝他們的貢獻。希望能有更多的華人參與支持亞裔執法人員協會獎學金計劃。有意參與者可與該協會財務長姚俊汎警官（JACK YAO）聯絡： 909－896-1538

亞裔 警察 華人

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