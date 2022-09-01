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洛縣17萬劑Omicron加強針 月中施打

編譯組／綜合報導
洛縣第一批Omicron加強針，17萬劑最快9月中施打。（報系照片）
洛縣第一批Omicron加強針，17萬劑最快9月中施打。（報系照片）

Omicron病株BA.4、BA.5亞型的專用加強針很快就能獲得聯邦核准，洛杉磯縣預估最快在9月中就能開始施打。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）強調，接種疫苗還是最有效的防疫之道，而為了滿足優先施打的需求，洛縣已經訂購了17萬劑的Omicron加強針，應可滿足需求。

雖然原本的疫苗仍然能夠預防重症、降低死亡風險，但是Omicron病株的不斷變異，與BA.5會重複感染的特性，都顯得Omicron專用加強針更為重要。聯邦疾病防治中心（CDC）推估，目前89%的新冠個案的是BA.5所造成的。不過在開始施打之前，還有一些行政程序要走，聯邦食藥局（FDA）雖已批准了專用加強針，但是CDC還要建立優先施打名單，最快9月1日下午就能公布。

加州與美西各州還要再多一道行政程序，通過美西科學安全審查工作小組（Western States Scientific Safety Review Workgroup）的驗證，但通常只要一至兩天。因此，聯邦能夠在本周完成批核，洛縣最快9月6日就能收到第一批針劑，分發給300多個醫療機構準備在9月中開始施打。洛縣的七個社區接種中心、五個健康中心與百多個地方疫苗診所也包括在內，詳細地點可上網查閱，vaccinatelacounty.com（目前還連不上）。

雖然多數專家的建議是，能接種就盡快接種，但是部分人認為還是等一等比較好。因為從過去幾年的經驗來看，目前的疫情相對平和，但到了10月、11月往往就會迅速蔓延，加上疫苗防護力最強的時間點是接種完的一個月，效力維持四至五個月，因此緩點再打也不無道理。

目前雖然出現兩個新的亞型BA.4.6與BA.2.75，但是威力顯然不及BA.5，雖然Omicron加強針快要開始施打，但是局長費洛還是希望大家都戴上口罩，盡量不要去人多的室內場所，不舒服就做快篩、確診就在家隔離。

Omicron 洛縣 疫苗

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