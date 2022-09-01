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福全健保華語溝通 提供中醫健保

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
福全健保位於韓國城的辦公處。（截至福全健保）
福全健保位於韓國城的辦公處。（截至福全健保）

福全健保（Clever Care）為亞裔一手創設，也是醫保中首位將中醫納入補貼範圍中，貼身為不同群體的亞裔設立量身打造的健保方案。

由印尼裔的菲爾道斯（Dave Firdaus）、韓國裔的李明（Myong Lee）、及現任越南裔CEO范希普（Hiep Pham）創立的福全健保，2019年啟動，2020年正式為客戶服務。福全健保銷售資深經理帕雷德斯（Mark Paredes）表示，聯合創辦人成立福全的初衷，也是因自家父母在詢問保險方案時，時常因語言障礙無法購買到自己理想的醫保方案，因此，激發他們創設更貼切於亞裔的醫療保險公司。

帕雷德斯提及，福全健保與其他保險不同之處在於，福全健保更專注於服務亞裔社區，並把壓灸、針灸、拔罐、中藥等中醫治療方式納入方案，而各族群偏好的運動項目也涵括在內，像是韓國人偏愛的高爾夫球、華裔喜歡的太極拳等。現階段福全健保主要服務65歲以上的中老年人。但帕雷德斯也強調，並不只是65歲以上的民眾才能投保，該公司會為不同族群量身打造出不同的方案。

許多新移民最擔心語言溝通障礙，帕雷德斯表示，目前公司提供許多亞太語系服務，像是韓語、普通話、粵語、越南語、閩南語、泰語、菲律賓常用的他加祿語（Tagalog）及美國境內最普遍的英語及西班牙語等都皆有涵蓋，並在韓國城、聖蓋博市、西敏斯特(Westminster)設立實體辦公室。

目前福全健保還在不同辦公室附設相關的社區課程，如瑜伽課、插花課等，機構也會時不時與當地企業合作開設課程，以真正實踐「健保」計畫。

健保 亞裔 醫療保險

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