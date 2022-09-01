美國中醫科學院義診 挺趙美心針灸法提案
美國中醫科學院日前在艾爾蒙地（El Monte）舉辦義診，用行動支持聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）提案H.R.4803「老年人針灸法」。
2021年7月，趙美心向國會提出H.R.4803法案，即「老年人針灸法」，將指導美國Medicare和Medicaid服務中心(CMS)，認可符合資格的針灸師成為Medicare提供者。Medicare的認可將使符合資格的針灸師能夠爲Medicare受益人(通常是65歲以上)提供承保的服務，且無需監管，即可直接向 Medicare提交賬單，申請報銷這些服務費用。
為了支持這項法案，美國中醫科學院舉辦一場大型義診服務活動，美國中醫科學院院長吳寶林表示，該法案的提出具有劃時代歷史意義，是後疫情時代美國對老年人特殊關懷的體現，也是一項弘揚人道主義精神的法案，將為美國政府贏得民心和民意。
吳寶林提議，從現在開始，將每年8月28日訂為美國「HR 4803」老年人針灸法案的周年紀念日，並命名為「美國老年人保健紀念日」。在每年活動中，通過現場簽名和活動向美國參眾兩院提交一份民眾請願書。
根據目前法規，針灸師不能在沒有監督的情況下，為醫療保險受益人提供針灸服務，即使他們的培訓和執業範圍允許他們獨立執業。這樣的規定打亂了針灸服務的提供模式，因為針灸師不能通過提供醫療服務而獲得直接補償，而保險受益人也無法輕鬆獲得他們應得的服務。
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