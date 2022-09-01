戈巴契夫前半生紅色 後半生綠色

前蘇聯總統戈巴契夫(中)造訪倡導環保和清潔飲用水，受到時任洛杉磯市長維拉萊戈薩（左）歡迎，右為戈巴契夫的私人翻譯。(本報檔案照)

前蘇聯總統戈巴契夫 （Mikhail Gorbachev）8月30日以91歲高齡逝世。在蘇聯解體及本人退休 後，他創立了環保團體「國際綠十字組織」（Green Cross International）在世界巡迴演講，並於2006年4月訪洛杉磯 市，呼籲召開一次全球暖化和清潔水國際會議，被洛杉磯市議長稱為「前半生紅色、後半生綠色」的政治家。

前蘇聯總統戈巴契夫代表他創立的環保組織，2006年4月5日上午造訪洛杉磯市府，受到時任洛杉磯市長維拉萊戈薩（Antonio Villaraigosa）的歡迎。在市府召開的新聞發布會上，雙方指出，當今世界人民缺乏足夠的清潔飲用水，呼籲各國政府重視和解決民生飲用水。

水資源污染是一個涉及全球20億人口的重大問題，包括美國在內。戈巴契夫說， 他要推動所有國家和人類社會一起來解決這個問題，為所有的市民提供清潔飲用水，這是每個城市應當承擔的法律義務。他通過翻譯說，「數十億人因缺乏優質水而受到威脅。每個公民都應該有權保證獲得乾淨、安全的水。」戈巴契夫說，他還獲得了聯合國理事會的支持，要求八國集團成立一個國際小組來研究環境問題，並採取措施減少溫室氣體排放。他並讚揚「洛杉磯是一個做出重大貢獻的偉大城市。」

維拉萊戈薩告訴戈巴契夫，他正在推動一項廣泛的議程，使這座城市更加環保。他的綠色計劃包括種植100萬棵樹，將市府車隊改用替代燃料，修復洛杉磯河，減少垃圾填埋場的使用，同時促進回收利用和增加可再生能源的使用。

維拉萊戈薩表示，洛杉磯市在使用車輛替代燃料能源方面，已接近達成環保目標，他的施政目標要求洛杉磯成為北美洲地區「最幹淨和最綠化的城市」，繼續擺脫長期以來依賴礦物燃料的狀況。市府將透過改善全體市民的生活，將洛杉磯提升到一個新的階段，市府希望多種樹木、增建公園，以及尋找新的革命性的方法來回收垃圾等。

時任洛杉磯市議長賈西堤（Eric Garcetti）表示，清潔飲用水問題必須列入全球各地方政府議事日程的首位，清潔飲用水已成為世界上最迫切的問題。他還讚賞「戈巴契夫的前半生是紅色的，但是他的後半生郤是綠色的。」

當日，洛杉磯市長和市議會還向戈巴契夫頒贈表揚狀，肯定他在保護人類自然環境和生活環境作出的努力和貢獻。「國際綠十字組織」創立於1993年，旨在促進解決世界環保問題。