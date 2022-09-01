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加州推新法 保障員工下班呼麻

編譯組／綜合報導
下班能不能呼麻，將成加州新的焦點。（報系照片）
下班能不能呼麻，將成加州新的焦點。（報系照片）

加州參議會8月30日通過Assembly Bill 2188提案，並已送交州長紐森。紐森可以考慮到9月底，如果他簽署，新法最快2024年元旦生效。AB 2188為何如此關鍵，因為該案將允許員工在下班時間呼麻，而且返工時雇主還不能因為他呼過麻而不讓他工作。

全美目前已有六州開放下班時間呼麻，如果加州開放，將成為康州、蒙大拿、內華達、紐澤西、紐約、羅德島之後的第七州。目前的藥檢多半是在第一次上班前做，以確定新職員過去是否有用藥習慣，因為殘留物可能存在毛髮內達數月之久；但是新法並未禁止雇用期間的定期藥檢，特別是建築營造業、拿聯邦薪給的聯邦包商或雇員，以及接受聯邦特許的無藥公司。

曾經推動多項大麻法案的加州眾議員奎克（Bill Quirk），也是這次AB 2188的起草人。他強調，新制並不是允許員工可以「嗨」完再去上班，只是要避免雇用篩選時以是否呼麻作為用人標準。不過，加州雖然早在1996年就開放藥用大麻，2016年更開放休閒大麻，但對於員工是否能在下班時間呼麻還有很大爭議。

加州商會（California Chamber of Commerce）就以公開信反對該法，認為開放下班呼麻只會過度偏袒大麻使用者，並破壞雇主打造無藥安全工作環境的努力。但是工會，如聯合食品暨商業工作人員工會第324分會就認為，休閒大麻既然在加州已經合法，限制員工非工作時間呼麻只是徒增煩擾。

加州 大麻 紐森

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