世報嗨中秋 親子彩繪燈籠 來就送免費材料

世報中秋活動9月10日、11日特別推出免費「親子彩繪燈籠」。（本報檔案照）

世界日報9月10日、11日（周六、日）舉辦「嗨中秋」園遊嘉年華，現場將推出「親子 彩繪燈籠」特色活動，免費提供燈籠、燈泡，以及畫燈籠的彩筆顏料，讓小朋友們度過一個難忘的中秋佳節。

活動當天下午1時後即可領取免費燈籠，小朋友可在家長陪同下，先到彩繪燈籠區攤位登記，挑選自己喜歡的燈籠顏色，再到隔壁攤位領取彩筆、顏料，之後可在帳篷內的桌上或公園草地上即興作畫，盡情發揮想像力，等顏料乾了，再到原攤位領取燈泡及燈籠把手。家長可以和孩子共同創作，感受暖意濃濃的親子時光。

這項親子彩繪燈籠活動是中秋園遊會的特色亮點之一，之前已舉辦過多次，以往參加的小朋友要自備燈籠。今年紐約人壽認同這項有意義的活動，決定贊助， 因此製作燈籠的所有材料均免費，喜歡畫畫、做手工的小朋友不要錯過這個機會。

贊助單位紐約人壽保險 公司是《財富》100強公司之一，成立於1845年，是美國最大的互惠人壽保險公司，也是全球最大的人壽保險公司之一。紐約人壽享有四大信用評級機構授予壽險 公司的最高財務實力評級 。

當天的中秋活動除親子彩繪燈籠外，還有轉輪盤抽獎、免費的精采表演可看、眾多攤位可逛，歡迎家長帶孩子們參加，在公園一邊賞月一邊吃烤肉，共度快樂的中秋周末。活動舉辦時間從10日（周六）中午12時至晚10時，周日至晚9時，活動地點在天普市公園(Temple City Park），位於市政府正對面，詳情可參考本報宣傳廣告。