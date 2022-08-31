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喝醉叫車 到家前卻遭司機性侵 女子怒告Uber

洛杉磯訊
加州曾出台新規要求Uber、Lyft防制性暴力。（路透）
加州曾出台新規要求Uber、Lyft防制性暴力。（路透）

一名女子日前提告知名網約車服務平台優步（Uber），表示自己曾於2021年在後座睡著時遭優步司機性侵。而原本因避免酒駕危險才選擇叫車的她，卻遭遇如此不幸。

該案目前由比佛利山（Beverly Hills）高等法院審理。據該訴訟描述，2021年8月21日晚，匿名受害者Jane Doe在洛杉磯市中心與朋友喝酒後搭優步回家，而司機在離她家約四分之一哩的地方突然停車，進入後座並對熟睡中的被害人性侵。

該訴訟還指出，自2014年起，有上千名女性乘客稱自己曾被優步司機強姦、性侵和施暴，而優步對這類系統性問題的反應是嚴重不足的。

對此，優步代表在29日發表的聲明裡中表示，「乘客所提供的案件細節令人震驚。儘管我們無法對未決訴訟進行評論，但在收到乘客報告時，我們在第一時間暫停了該司機所有活動，並協助警方調查。」

訴訟書中提到，原告還在遭受「身心上巨大的痛苦、震驚、抑鬱、情緒困擾的生理反應、羞恥、屈辱」。原告目前正在尋求未明確具體數額的補償性損害賠償金（compensatory damages）和懲罰性賠償金（punitive damages）。

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