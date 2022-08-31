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觀光回暖 LAX國際旅客數7月增近100%

記者趙健／綜合報導
旅遊業回暖，LAX國際旅客數同比增長100%。(LAX提供)
旅遊業回暖，LAX國際旅客數同比增長100%。(LAX提供)

據洛杉磯時報消息，洛杉磯國際機場（LAX）7月接待國際旅客共計180萬人，比去年同期增長近100%。自2022年1月起，機場接待國際旅客870萬人次，同比增長141%以上；而總體客流量（含國際和國內）同比增長57%。

機場7月份報告，乘客633萬7451人次，高於去年同月的556萬1739人次。近14%的增長主要由國際旅客推動，總計181萬9942人，與2021年7月相比增加了97%，比2022年6月增加了近20萬國際旅客。

旅客人數的增加預示旅遊業的回暖。機場首席執行官Justin Erbacci在29日新聞發布會上表示，「我們在夏季高峰期所看到的國際旅行強勁反彈非常令人鼓舞。」

目前，飛往墨西哥和加拿大的航班數已接近疫情前水平，飛往中東的航班數甚至已超過2019年水平。

儘管機場接待旅客數量同比增長迅猛，但仍未達到大流行前的數字。在2019年7月時，機場接待國際旅客人數超250萬人次。

作為機場最大的國際航班目的地，亞洲地區在2019年7月航班數量高達2,521個，有超過77萬5319個座位可供使用；而上個月可用的航班卻不到1,140個，座位數量不到32萬4,000個。

洛杉磯國際機場 墨西哥 疫情

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