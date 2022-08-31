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亞凱迪亞市將辦「亞洲秋慶」 啖美食賞賽馬

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞將在10月8日和9日在聖塔安妮塔賽馬公園舉辦亞洲秋慶(Asian Fall Festival )，（前排左一至左五）亞市副市長鄭博仁、日本駐洛杉磯總領事館總務長栗原康子、聖蓋博市長丁言愉、緬甸聯邦共和國領事Zaw Linn Maung、柬埔寨駐美國名譽總領事Kim Chha Hout等人出席。。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞將在10月8日和9日在聖塔安妮塔賽馬公園舉辦亞洲秋慶(Asian Fall Festival )，（前排左一至左五）亞市副市長鄭博仁、日本駐洛杉磯總領事館總務長栗原康子、聖蓋博市長丁言愉、緬甸聯邦共和國領事Zaw Linn Maung、柬埔寨駐美國名譽總領事Kim Chha Hout等人出席。。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）30日舉辦記者會，宣布將在10月8日和9日在聖塔安妮塔賽馬公園(Santa Anita Park)舉辦亞洲秋慶(Asian Fall Festival )，該活動由聖塔安妮塔賽馬公園和洛杉磯多個亞裔團體聯合打造，希望聖蓋博谷民眾不僅能享受亞洲美食和文化，同時也欣賞賽馬。

這場盛典有中、日、韓及東盟各國團體參與，大家合力將悠久的亞洲文化食品潮流等帶到聖塔安妮塔賽馬公園。活動有數十種美食體驗之餘，還有精采表演，包括中國醒獅、日本太鼓、動漫角色式扮演、韓國潮流舞、DJ現場音樂、民族舞蹈、還有亞凱迪亞高中舞蹈組等表演。

同時現場還有機械人比賽、剌激的機械狂牛和小朋友騎活小馬免費體驗，還有現場寫生，自已動手做DIY及遊戲攤位等。在亞市長大的奧運花式運溜冰獎牌得主長洲未來將擔任開幕酒會司儀。

亞市華裔副市長鄭博仁表示，亞市跑馬場是一個很好的場所，讓大家不僅能感受賽馬的激情，也能通過這場亞洲秋慶和家人、朋友在此歡聚，一起體驗絢麗多彩的亞洲文化。

日本駐洛杉磯總領事館總務長栗原康子、聖蓋博市長丁言愉、緬甸聯邦共和國領事Zaw Linn Maung、柬埔寨駐美國名譽總領事Kim Chha Hout等人出席。

亞洲秋慶活動門票及泊車將通過贊助商及支持單位免費送出，詳情請電 : 626-898-2380或電郵[email protected]查詢。

亞凱迪亞 聖蓋博 洛杉磯

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