特斯拉撞電線桿再撞民宅 70歲女駕駛當場亡

一輛特斯拉撞入民宅，駕駛者死亡。（電視台截圖）

30日上午，一輛特斯拉 在洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）上的Rolling Hills地區，撞到了一根電線桿，並衝入一家住宅院落撞上房屋，導致駕車者70歲的婦女喪生。目前還未知出事時，該車是否處於自動駕駛狀態。

據洛杉磯 縣消防局消息，這起事故發生在當天上午11點40分左右，發生在Sunnyridge路27000號段街區。而據加州 高速路巡邏局警官Luis Murillo稱，這輛車在撞上一戶人家之前已經撞斷了一根電線桿，目前尚不清楚這輛特斯拉Model 3是否處於自動駕駛狀態。

消防部門宣布，特斯拉的司機是一名70多歲的婦女已當場死亡，但該住宅的居民沒有受傷。據悉，車子先撞倒了電線桿，然後撞到車道上的一輛車，把那輛車推到了房子的車庫裡。

有目擊者告訴KTLA電視台，該車在撞到電線桿時正快速下坡，她相信司機的時速是80到100哩。

「我看到她在飛，我甚至喊了起來」，鄰居Cindy Yeaman說，「但當我轉身走進屋子時，我聽到了她的尖叫聲，然後是砰、砰、砰的聲音」。

來自Sky5的航拍視頻顯示，直到事故發生後約一個小時，消防員仍在該車上調查，房屋院子周圍散落著碎片。而事故發生後，該地區的許多居民遭遇斷電。