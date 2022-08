趙美心捍衛墮胎權 籲選民11月支持加州1號公投案

趙美心聆聽PPFA分享經驗。(記者張庭瑜/攝影)

在聯邦最高法院6月推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後,美國女性合法墮胎 權重挫。國會議員趙美心 (Judy Chu)與美國計畫生育聯合會(Planned Parenthood Federation of America,縮寫:PPFA)近日座談,呼籲選民期中選舉支持加州 1號公投案「禁止州否定或干涉個人的生育自由」 (Proposition 1: Prohibits the state from denying or interfering with an individual's reproductive freedom),確保加州婦女合法墮胎權。

趙美心與巴沙迪那市(Pasadena)及聖蓋博谷(San Gabriel Valley)的PPFA成員討論,自最高法院的判決被洩露後,社區民眾輿情反應及醫療基層的所見所聞。趙美心表示,加州將成為計畫生育服務非常重要的一站, 也成為許多迫切尋求墮胎服務民眾的希望所在。她從基層聽到的反饋,反應了生育自由選擇的重要性、計畫生育的必要性,確保女性有權對自己的身體做出決定,這些在很大程度上保障了女性的健康和未來。加州將於11月公投憲法修正案,確保加州將能為美國各州的女性提供墮胎服務。

趙美心(左一)和PPFA成員交流,堅定捍衛婦女墮胎權。(記者張庭瑜/攝影)

趙美心分享起近期的相關消息,她聽到很多德州(Texas)婦女急迫需要墮胎服務卻被拒於門外的案例,包括在6周禁令內的、宮外孕的婦女都被拒絕,因此這些婦女只好轉向加州醫院求助。但這對她們也不容易,除了墮胎費用之外,還需要額外負擔旅費、住宿費等。

趙美心稱,現代女性比起她們的祖母甚至權利更少,這是不對的。在美國恢復墮胎權前,這個國家的女權是不平等的,必須確保恢復這項權利,盡全力支持類似PPFA的組織,確保這些女權團體有效運作。

PPFA倡導和公平副總經理塞拉諾(Juliana Serrano)表示,很高興能與趙美心議員面談,她一直是聖蓋博谷倡導女性平等的最有力的支持者。

當天參與會談的還有PPFA巴沙迪那市、聖蓋博谷區醫療服務總監伊根(Sarah Egan)、資深客服經理金特羅(Guadalupe Quintero)、公共事務行政助理懷特(Jessie White)。