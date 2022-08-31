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10華生獲華埠中心獎學金 趙美心嘉勉

記者張宏／洛杉磯報導
今年有十名華裔學生獲得華埠服務中心獎學金。（zoom截圖）
今年有十名華裔學生獲得華埠服務中心獎學金。（zoom截圖）

華埠服務中心(Chinatown Service Center)30日線上舉辦「第四屆年度獎學金頒獎典禮」，聯邦眾議員趙美心(Judy Chu) 出席給予學生鼓勵。

趙美心鼓勵年輕人多尋求自我，雖然她現在是聯邦眾議員，但在大學時代她也有過尋找的過程，大家應該多嘗試各種可能性，才能找到適合自己的位置。華埠服務中心服務社區多年，27日剛獲得她頒發的「聯邦眾議員社會領袖獎」非營利組織獎，感謝他們對社區的貢獻，也感謝有這麼多愛心人士資助學生獎學金。

華埠服務中心執行長伍競群表示，感謝趙美心的出席和捐贈者的慷慨，希望這些學生都學有所成，未來也能回饋社區。

華埠服務中心(Chinatown Service Center)30日舉辦線上「...
華埠服務中心(Chinatown Service Center)30日舉辦線上「第四屆年度獎學金頒獎典禮」， 聯邦眾議員趙美心(第二行左二)出席給予學生鼓勵。 （zoom截圖）

今年有十名學生獲得獎學金，分別是Allen Kan、Benny Xie、Jackson Yan、Keyin Deng、Sammy Yang、Wenjun Yu、Xiaohong Huang、Yifei Li，Yingyi Ma，Zhenghui Chen。每名得獎者可獲得2500元的大學入學補助，包括學費、教科書或其他就學支出等，以幫助實現他們的學業與專業目標。 這些學生將就讀美國各大高校包括史丹福大學和UC系統大學等。

今年秋季將去聖塔芭芭拉加大學習的Benny謝表示，在華埠服務中心幾年義工服務讓他學會很多，也感受到很多正面鼓勵。他感謝趙美心頒發證書奬勵，將來學成後希望回饋社區。

即將去史丹福大攻讀科學專業的Zhenghui Chen表示，他從中學開始就在華埠中心擔任學生輔導員，期間學習很多，也和大家建立很好的關係，感謝捐贈者的慷慨和趙美心的鼓勵。

獎學金捐助者包括華埠服務中心董事會主席鄺之才(Henry Kwong)和Margret Kwong夫婦，以及李鐵生醫師和黃雅雲醫師夫婦，他們對於莘莘學子的栽培與支持在過去三年不曾間斷。今年華埠服務中心董事會前主席Bee Hsu也加入捐助行列。

華埠 趙美心 眾議員

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