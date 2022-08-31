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南一中南女中9月5日年會 更改舉辦地點

洛杉磯訊

台南一中台南女中校友會年會因天氣更改舉辦地點，有意想參加的校友，需在9月2日前發郵件繳費確認。

台南一中台南女中校友會今年年會原本構想在戶外公園舉辦，從餐廳點菜送餐。但秋老虎還是虎視眈眈，即將到來的周末將是華氏100度（攝氏38度）的高溫。校友會擔心屆時酷暑難耐，食物也不好保鮮，因此活動地點將改在「Four Seasons自助餐」室內用餐， 以便大家在有空調舒適的環境下聚餐。

年會將在9月5日中午11時至下午2時，地址在11471 South St. Cerritos, CA 90703，聯繫電話為562-860-0068。屆時將安排11點報到並開始用餐，12時30分年會開始，主持人為吳政聰（Sam Wu)，攝影由江士奇（Winston Chiang)負責。年會程序包括會長致詞、獎學金報告、活動報告、年刊報告、前任會長經驗談&期許、理監事-會長交接；現任會長卸任感言╱新任會長致詞，以及大合照機會。此外還有餘興節目有獎問答、年刊故事簡述、笑話比賽。

由於更改了地點，請已經報名參加或需要變更的、或想參加的校友，請在9月2日前發郵件並繳費確認，費用一人30元，會費（年刊一本）20元，一人共50元。

高溫 攝影

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