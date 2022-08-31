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洛杉磯平均房租下降四元

編譯組／綜合報導

洛杉磯時報報導，加州房租市場或正降溫。根據Realtor.com數據，7月份全國50個大都市租金中位數增漲三元，每月達1879元創歷史新高。這是連續第17個月增長，同比增長12.3%。

然而，在全美第四貴的洛杉磯-長堤-安那罕大都會區，平均租金卻下降四元，每月達3047元。河濱-聖伯納汀諾-安大略地區租金下降22元，沙加緬度地區下降19元。

而聖地牙哥、聖荷西和灣區地區，全美三個最昂貴都會區，7月份租金仍上漲。

Realtor.com資深經濟學家兼經濟研究經理拉圖（George Ratiu）說，租金下跌代表市場正降溫。對洛杉磯而言，租金同比增長在4月分達22%的峰值，之後該地區租金增長急劇放緩，7月分價格比去年同期上漲4%。

加州經濟放緩趨向，也在全國數據中得到暗示。

儘管7月分全國租金中位數創下歷史新高，但6月分租金中位數漲幅是2022年迄今以來最小，這也是自2021年8月以來，同比增幅最小的一次。拉圖說「從某種意義來說，我們今天在加州市場看到的情況，勾勒出全國租屋市場發展軌跡。」

他說，與全美其他地區相比，加州租金上漲快，下降也快，在歷經非常狂熱和不尋常的兩年後，房地產市場自然會重新平衡。

根據Realtor.com旗下物業管理平台Avail一項調查顯示，60%的租屋者表示，租金價格和家庭開支上漲，是造成他們財務緊張最大原因。

調查還發現，在現有公寓中居住一至兩年租屋者中，超過半數歷經租金上漲，平均每月漲160元。

租金 加州 洛杉磯

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