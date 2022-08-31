加州連鎖速食業 明年時薪22元

支持立法的速食業工會代表。（SCNG）

加州 參議會29日表決通過Assembly Bill 257提案，成立10人速食委員會（Fast Food Council），連鎖分店數超過100家的業者，員工2023年的加薪上限可達時薪22元。不過這個額度超過加州基本時薪15.50元太多，已然引發議論。

速食委員會的成員包括兩名州政府官員，勞工 與業者分占四席，權責為制定加州速食業的基本薪資、工時與工作環境規範。對於最高可領22元時薪的期待，工會成員都興奮地表示，這是歷史性的一天，加州將成為其他各州的表率。不過華府的共和黨 籍議員並不開心，因為他們擔心其他州跟進將影響商業發展。

加州議會的表決結果完全呈現出兩黨對立的態勢，參議會以21票對12票通過，眾議會以41票對16票通過，反對的都是共和黨人，不過少數民主黨人也反對或不投票。民主黨人讚許AB 257兼顧勞資利益；但共和黨人，包括將要競選州長的參議員達勒（Brian Dahle）都認為，調漲工資只會助長物價上升。州長紐森據報導也對個別立法感到擔憂，因為可能會對干擾全面薪資結構的布局。

加州民主黨參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）稱法案是一項創舉，是「解決雇主、加盟店、勞工之間問題一個非常、非常平衡的方法」。

幾乎所有共和黨議員都提出反對意見，包括參加11月選舉角逐加州州長的參議員達勒（Brian Dahle）。

達勒說：「這是讓這些勞工組織工會的一個踏腳石。但最終，這將提高其產品的成本。」他還補充：「加州企業沒有奴隸，如果不喜歡你的雇主，你隨時可以辭職，去找別的工作。」

餐廳和加盟店東主引用他們委託河濱加大（UC Riverside）經濟預測與發展中心（Center for Economic Forecast and Development）進行的一項分析，稱這項立法將提高消費者成本。紐森政府也曾表示擔心，法案會形成一個「分裂的監管和法律環境」。

哥倫比亞大學法學院勞工法專家安卓亞斯（Kate Andrias）指出，這項法案源於一個要求提高最低工資的工會運動，它將與傳統工會組織合作，讓更多勞工對他們的工作條件發表意見。

這項法案主要核心，是建立一個加州速食業委員會（Fast Food Sector Council），該委員會有權制定工資、員工工作時間和標準等，委員會將替業者和工人代表保留席位。

該法案原作者，前加州立法人員岡薩雷斯（Lorena Gonzalez）表示，希望讓勞工在工作中擁有發言權。

紐森並未對該法案表達立場，但他的財政部門6月分發布分析，稱該案將給勞資關係帶來「巨大成本」，替雇主帶來「分散的監管和法律環境」。

重新修正的法案，取消一項連帶責任條款，也減少委員會規模，與分配給州監管機構席位數。