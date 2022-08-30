好萊塢增警力 星光大道仍爆槍擊

警方調查好萊塢星光大道槍擊現場可疑者 。（abc7截圖）

好萊塢 星光大道29日凌晨驚傳槍擊 事件，一名男子並在緊急送醫後不治身亡。這也是好萊塢市於10日撥預算增加警力後，首起槍擊案。

洛杉磯 警察局警官莉洛梅利 (Lizeth Lomeli) 表示，警方在凌晨約12時45分接獲通報指，好萊塢大道（Hollywood Boulevard）7000號段街區有槍擊事件。警方到場後，發現槍案受害者，將其緊急送醫，隨後在院內不治身亡。警方尚不清楚導致槍擊的起因。

一位拒絕公開身分的目擊者在接受ABC7採訪表示，他們在現場聽到五聲槍響，隨後四名男子從現場逃跑，但不清楚這些人是否參與槍擊事件，或只是逃往安全地帶的旁觀者。

警方已封鎖好萊塢大道從Orange街到La Brea街的雙方向通道對現場調查，目前尚未逮捕任何人或公布死者身分。

據悉，這起槍擊案也是繼洛杉磯市議會在8月10日批准21萬6000元資金增設警力後首起槍擊案。據提出該動議的市議員奧法雷爾 (Mitch O'Farrell)辦公室發布的數據顯示，相比去年，兇殺案增加了75%，槍擊案增加了35.6%，搶劫和盜竊案分別增加了19.4%、24.7%。