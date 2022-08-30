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聖瑪利諾華協 迎新校長

記者趙健／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾學區教育總監Linda de la Torre（中）與Whitney McAlpine（左）和Stuart Caldwell（右）在歡迎會現場的合影 。(聖瑪利諾華人協會提供)
聖瑪利諾學區教育總監Linda de la Torre（中）與Whitney McAlpine（左）和Stuart Caldwell（右）在歡迎會現場的合影 。(聖瑪利諾華人協會提供)

開學在即，聖瑪利諾華人協會於28日在華協會館舉辦活動，熱情歡迎聖瑪利諾學區兩位新任校長，以及聖市所有新家庭的到來；並宣佈今年中秋慈善晚會的主題為「Let's Dance」（讓我們一起跳舞吧），晚會期間所募資金將回饋學校與社區。

今年5月，聖瑪利諾學區宣布了接下來的新學期，兩所小學將迎來新校長。Whitney McAlpine將履職Valentine小學校長，而Stuart Caldwell則將接任卡佛小學華裔校長林陽愷（Michael Lin）的職位。林陽愷將轉任為學區首席商務官（chief business official）。兩位新校長都受到聖瑪利諾學區教育總監Linda de la Torre的高度讚賞。華協會長李清媛當天代表華協對兩位新校長以及新家庭的加入表示熱烈歡迎。

李清媛還表示，華協作為擁有43年歷史的社團，一直致力於推廣中華文化和提高種族之間的溝通，是華人社區與各方溝通的橋樑，並通過多種渠道進行籌款，支持學校和社區的發展。

此外，會上還宣布了今年中秋慈善晚會的安排。作為晚會主席的于珍妮表示，今年晚會的主題為「Let’s Dance」，屆時將會邀請到洛杉磯知名DJ到場助興，透過音樂和舞蹈拉進彼此之間的距離。晚會將於10月30日（週日）晚上6時在聖蓋博喜來登大酒店隆重舉辦。

于珍妮介紹，中秋慈善晚會是華協一年中唯一的募款活動 ，募款所得將回饋社區， 捐給二所小學、中學和高中、Crowell 圖書館，警察局和消防局、聖瑪利諾學校基金會（San Marino School Foundation）、社區公園和獎學金等等。

聖瑪利諾 學區 華人

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