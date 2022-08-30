蒙特利公園市議員選舉 丁文賢要助商家 盼帶動創業機會

蒙市第1區市議員候選人之一丁文賢（Jason Dhing）。（丁文賢提供）

蒙特利公園 市（Monterey Park）將於11月8日迎來市議員選舉，華裔丁文賢（Jason Dhing）將和聖谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）競選第1區市議員職位。

丁文賢在蒙特利公園社區活躍了20多年，積極投身於志願服務和社區活動。2016年，他被蒙特利公園市議會一致提名為圖書館 董事會成員之一，上任後推動購買Chrome筆記本電腦出租給圖書館用戶，將3D打印、電子書和許多其他技術帶入圖書館，為市民提供便利。丁文賢在2016年加入蒙特利公園獅子會，並在2019年當選為會長，期間他組織並參加了獅子會贊助的許多活動，例如蒙特利公園六所不同小學的學童免費眼科檢查，消防服務日，煎餅早餐籌款活動。此外，丁文賢還是蒙市消防局社區應急響應小組(CERT)的活躍成員。他與警員們一起騎車，並完成了為期11週的公民學院課程，以志願者方式為需要幫助的居民提供服務。

丁文賢在馬來西亞出生長大，1990年來到美國，在南伊利諾伊大學攻讀電氣工程學位。畢業後，他開始在加州 聖荷西一家計算機製造公司任職，之後為多家財富500強公司工作，包括Countrywide Funding、Fox體育網絡、NASA/JPL和眾多的網絡公司。2003年，丁文賢成立了自己的IT顧問公司開始了個體經營。

參加競選蒙市市議員，丁文賢表示，希望將他的商業頭腦、技術專長以及志願服務精神，帶給他熱愛的城市。他希望能夠幫助企業商家招商引資，為蒙市帶來更多的創業機會，並合理配置警員及消防人員確保社區的安全。

丁文賢獲得蒙特利公園市前市長吳學儒和蒙市前市長趙譚美生，及市議員饒影凡等民選官員的支持。