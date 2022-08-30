我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

蒙特利公園市議員選舉 丁文賢要助商家 盼帶動創業機會

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市第1區市議員候選人之一丁文賢（Jason Dhing）。（丁文賢提供）
蒙市第1區市議員候選人之一丁文賢（Jason Dhing）。（丁文賢提供）

蒙特利公園市（Monterey Park）將於11月8日迎來市議員選舉，華裔丁文賢（Jason Dhing）將和聖谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）競選第1區市議員職位。

丁文賢在蒙特利公園社區活躍了20多年，積極投身於志願服務和社區活動。2016年，他被蒙特利公園市議會一致提名為圖書館董事會成員之一，上任後推動購買Chrome筆記本電腦出租給圖書館用戶，將3D打印、電子書和許多其他技術帶入圖書館，為市民提供便利。丁文賢在2016年加入蒙特利公園獅子會，並在2019年當選為會長，期間他組織並參加了獅子會贊助的許多活動，例如蒙特利公園六所不同小學的學童免費眼科檢查，消防服務日，煎餅早餐籌款活動。此外，丁文賢還是蒙市消防局社區應急響應小組(CERT)的活躍成員。他與警員們一起騎車，並完成了為期11週的公民學院課程，以志願者方式為需要幫助的居民提供服務。

丁文賢在馬來西亞出生長大，1990年來到美國，在南伊利諾伊大學攻讀電氣工程學位。畢業後，他開始在加州聖荷西一家計算機製造公司任職，之後為多家財富500強公司工作，包括Countrywide Funding、Fox體育網絡、NASA/JPL和眾多的網絡公司。2003年，丁文賢成立了自己的IT顧問公司開始了個體經營。

參加競選蒙市市議員，丁文賢表示，希望將他的商業頭腦、技術專長以及志願服務精神，帶給他熱愛的城市。他希望能夠幫助企業商家招商引資，為蒙市帶來更多的創業機會，並合理配置警員及消防人員確保社區的安全。

丁文賢獲得蒙特利公園市前市長吳學儒和蒙市前市長趙譚美生，及市議員饒影凡等民選官員的支持。

蒙特利公園 圖書館 加州

上一則

蒙特利公園市議員選舉 吳紹榮拚振興 要吸引新企業

下一則

為電影「插上翅膀」 華裔剪輯師李季夫：做好講故事的人

延伸閱讀

法拉盛天核佛堂服務社區 追思羅淑雅

法拉盛天核佛堂服務社區 追思羅淑雅
推動活力城市 黃泰平角逐蒙特利公園市議員

推動活力城市 黃泰平角逐蒙特利公園市議員
悼念遇害警察Solorio 蒙市政廳8/25將關閉

悼念遇害警察Solorio 蒙市政廳8/25將關閉
悼念蒙市遇害警察 市政廳8/25關閉一天

悼念蒙市遇害警察 市政廳8/25關閉一天
蒙市期中選舉6華裔3人穩當選

蒙市期中選舉6華裔3人穩當選
蒙市丁胖子廣場 2中餐館火災停業

蒙市丁胖子廣場 2中餐館火災停業

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
位於艾爾蒙地市的華人車行，日前有汽車在光天化日之下被搶走。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

2022-08-25 21:19

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日