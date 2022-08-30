蒙特利公園市議員選舉 吳紹榮拚振興 要吸引新企業

嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）將競選蒙市第五區市議員。（吳紹榮競選網站）

在蒙特利公園 市（Monterey Park）11月8日的市議員選舉中，嘉偉學區 教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）將競選第五區市議員，同前任市議員Teresa Real Sebastian及新人Joe Ray Avila一起競爭。

吳紹榮是越南華僑，1980年便跟著父母在蒙市定居，讓他對蒙市有著非常深厚的了解。他在這座城市完成小學到高中的教育，之後又在南加州大學（USC）獲得會計和金融學位，目前是美國銀行的高管。吳紹榮並是積極的社區領袖，除了擔任嘉偉學區教委會主席外，還是嘉偉教育基金會(GEF)的理事會主席，該基金會致力於為當地學校活動籌集資金，使學生和教師受益。

自2008年以來，吳紹榮連續獲得總統志願服務獎，並在2016年因傑出的社區影響力獲得享有盛譽的「全球多元化和包容性獎」。在業餘時間，他投身於各種志願活動，平均每年義務奉獻500小時，回饋社區。作為華埠 服務中心董事會副主席，吳紹榮通過與華埠服務中心(CSC)的健康診所合作，在疫情期間為蒙市居民和嘉偉學區提供疫苗和新冠病毒檢測，還幫助嘉偉學區採購超過25萬元的食品和個人防護設備。

吳紹榮的政治理念包括：投資和改善城市基礎設施，向居民提供職業培訓，為社區提供職業建設計畫，通過振興蒙市中心來吸引新企業以及傾聽市民關心的議題，為市民積極發聲。

吳紹榮認為，蒙特利公園市一直是他的故鄉，為他實現美國夢提供了機會，因此他希望通過進一步服務來回報一直支持他的社區。他還將「領導、服務和改善蒙特利公園居民的生活品質」，視為自己的政治使命。