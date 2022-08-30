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南加華聯慶中秋 百餘人歡聚

記者張宏／洛杉磯報導
美國南加州華人社團聯合會27日舉辦中秋聯誼活動並為 8月份壽星會員慶祝生日。（記者張宏／攝影）
美國南加州華人社團聯合會27日舉辦中秋聯誼活動並為 8月份壽星會員慶祝生日。（記者張宏／攝影）

美國南加華人社團聯合會27日舉辦中秋聯誼活動並為 8月份壽星會員慶祝生日，大家聚集一堂，烤羊肉串、品嘗美食美酒，還一起唱卡拉OK和打乒乓球，好不熱鬧。

美國南加州華人社團聯合會27日舉辦中秋聯誼活動，100個社團會長出席。（記者張宏...
美國南加州華人社團聯合會27日舉辦中秋聯誼活動，100個社團會長出席。（記者張宏／攝影）

艾爾蒙地的一家多功能活動室，27日戶外支起烤架，擺上煤炭，僑領們揮汗如雨烤串，室內各個社團的僑領們，有人剁羊肉，有人串羊肉，分工合作，一邊忙一邊話家常，場面溫馨。餐桌上還擺放著各式美食美酒，還有僑領特別買來了香港半島月餅，慶祝中秋佳節。

南加華聯主席陳慧碧表示，每年慶祝中秋節，每月都有會員聯誼活動。今天有100個社團的會長出席，場面壯觀。每逢佳節倍思親，海外遊子們中秋聚集在一起慶祝佳節，品嘗家鄉美食美酒和香茶，一起高歌舞蹈，像一個大家庭。這次活動場地由南加華聯常委、新疆商會宣國軍會長提供，其他成員提供羊肉、美食、美酒、月餅，共度佳節。

香港半島月餅大家每人一塊。（記者張宏／攝影）
香港半島月餅大家每人一塊。（記者張宏／攝影）

美國南加州華人社團聯合會27日舉辦中秋聯誼活動，戶外支起烤架，擺上煤炭烤串。（記...
美國南加州華人社團聯合會27日舉辦中秋聯誼活動，戶外支起烤架，擺上煤炭烤串。（記者張宏／攝影）

她說，這次聯誼活動還特別感謝南加地區的華文媒體，積極為社區和華人華僑服務，及時詳細報導華人社團各類活動，促進海外僑胞與中國國內的聯繫和交流，以及華人華僑之間的信息交流。尤其疫情期間，華文記者們堅持不懈的提供相關報導和資訊，為服務社區和僑界做出了積極的貢獻。

中國駐洛杉磯總領事館僑務領事王琦表示，很高興參加南加華聯中秋聯誼活動，有機會深入僑團和大家近距離交流。中秋佳節即將到來，這是一個團圓的節日，大家遠離家鄉，但是依然關心中國的建設和發展，感謝南加僑胞的付出。

南加華聯榮譽主席張素久、理事長郭頌、共同主席團主席林連連、監事長趙林等百餘人出席。

南加 華人 美食

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