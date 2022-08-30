熔斷頻繁 航空業恐難完全恢復

洛城新語

如今人們都在期盼著生活的方方面面回到疫情 前。但目前的情況顯示，對於很多行業來說，在近年內完全恢復，或許已經不太可能了。

日前中國政府以新冠疫情為由採取熔斷機制，暫停若干美國航空公司的航班。美國政府也迅速反制，暫停共26個航班， 導致紐約和洛杉磯9月直飛中國的航班幾乎全部取消，機票價格也應聲大漲25%。

中國的嚴厲防疫 政策造成航線不穩定，是典型的例子。自2020年疫情爆發以來，全球的航空旅行就從未恢復正常過。由於各國的防疫規定不同，防疫措施經常變化，乘客有時臨登機前忽然發現無法入境或登機，甚或是航班取消。

一旦有乘客滯留機場 ，又會給機場帶來負擔。 世界上最大的國際機場之一，英國的希思羅機場近日宣布，使用該機場的航空公司今年夏季停止售票，並宣布每天的乘客人數上限為10萬人，比平時少4000人。阿姆斯特丹史基浦機場、德國法蘭克福機場和英國蓋特威克機場等也實施了類似限制。

這是因為航班最後一刻被取消、乘客排長隊、行李延誤，主要機場和航空公司無法滿足需求，甚至可能導致機場完全停止運作，乘客無法進入航站樓，乃至於有時錯過了航班。即使通過了航站樓、安檢，然後發現航班被取消；或者有時行李沒有上飛機；再或者意外的延誤，這可能意味著他們不得不再次下飛機。同時，一次航班的取消也會給其他航班帶來壓力，因為乘客們會試圖改簽、轉乘。壓力逐漸累積，每日上千航班的取消，可以想像導致的整個航空業的混亂程度。

歐美許多國家出現的「用人荒」也出現在航空業，無論是機場還是航空公司，都抱怨人手不足，受防疫影響，又有更多的工作要做，機艙內的消毒程序，以及因為飛機閒置太久需要的整修等。有時由於沒有足夠人手甚至不得不延誤航班，於是再一次加劇惡性循環。

航空業的打結，即使在未來恢復通航後，也可能會導致多方面的後遺症。例如最令人們擔憂的是安全隱患。疫情之後，有許多飛機閒置再未飛過，其他飛機若要恢復飛行，則需要比平時更久的維修和檢查才能重新上路。另外，航空公司因缺少人手，也在考慮降低招募飛行員飛行小時數經驗的標準，或提高退休年齡。這些情況無疑都會提高風險。

另可預見的是，未來一段時間，如以往那樣廉價的機票恐怕不會太多了。疫情後大家已然習慣了航空公司增收選座位、托運行李的費用，因為航空公司的運營成本確實在疫情後大大增加。這除了更多的工作量和物價上漲，還因每一次的航班取消都會給公司帶來巨大損失。

經濟現代化以來，全球逐漸聯通的不僅僅是物流，還有人員的流動。這根成熟的鏈條也如同物流鏈一樣，一旦那個環節出問題，勢必會影響整個系統。