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生活成本高 洛70%教師曾想離職

記者朱敏梓／洛杉磯報導
洛杉磯聯合學區（LAUSD）教師工會一項調查發現，近70%的教師認真考慮過離開這個行業。（LAUSD官網）
洛杉磯聯合學區（LAUSD）教師工會一項調查發現，近70%的教師認真考慮過離開這個行業。（LAUSD官網）

根據一項新研究顯示，加州的教師正在與高昂的生活成本、租金上漲和過度工作鬥爭，並且愈來愈多地離開這個行業。新冠疫情更是將公共教育系統的問題暴露無遺，加劇了這一趨勢。此外，教師還面臨國家規定的測試和績效指標、學校私有化和資金短缺等，諸多問題導致了教師短缺的困境。

洛杉磯聯合學區（LAUSD）教師工會（United Teachers Los Angeles）對該市1萬3000多名教育工作者進行了調查，結果發現近70%的教師認真考慮過離開這個行業，28% 的教育工作者從事第二份工作以維持生計。在擁有 20 年或以上經驗的教育工作者中，近 60% 的人表示無法負擔在他們任教社區的生活費用。

洛杉磯高昂的住房成本讓許多教師望而卻步，2022 年上半年，洛杉磯地區的租金價格在美國最高，單戶住宅的中位價為每月 4664 元。2018年至2021年間，洛杉磯的基本必需品成本上漲了20%以上。

報告顯示，2020至2021年教師離職人數比上年增加38%，退休人數增加12%，與2020年2月相比，洛杉磯的公共教育就業仍面臨約1萬5800名教師的短缺。

根據經濟政策研究所本月發布的一份報告，教師薪酬懲罰，也就是教師與其他具有類似教育經驗的專業人士之間的工資差距創下新高，到2021年達到23.5%。

LAUSD主席Cecily Myart-Cruz表示，「我們現在正處於一場嚴重的危機中，教育工作者在這個職業中首當其衝，沒有被視為專業人士」。

事實上，教師資源短缺和公共教育資金不足是全美正在面臨的挑戰。美國僅將 11.6% 的公共資金用於教育，低於聯合國教科文組織 15% 的基準。世紀基金會 2020 年的一項研究發現，美國每年對K-12公立學校的資金不足1500億美元，黑人和拉丁裔學生高度集中的地區面臨每名學生平均5000元的資金缺口。2022年6月，全美公共教育工作者比2020年2月減少了約30萬人。美國國家教育協會的一項調查顯示，大約55%的教育工作者正在考慮提前離開這個行業。

教育 洛杉磯 租金

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