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華男詐騙亞馬遜案 判刑18個月

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
亞馬遜詐騙案華男被判處18個月有期徒刑。（unsplash截圖）
亞馬遜詐騙案華男被判處18個月有期徒刑。（unsplash截圖）

洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）41歲華裔男子楊廷宏（Ting Hong Yeung，音譯）因詐騙亞馬遜（Amazon）約130萬餘元，於6月認罪，8月29日庭審中被判處18個月有期徒刑 。

楊廷宏於周一庭審中，被地區法官威爾遜（Stephen Wilson）判處18個月有期徒刑，需向亞馬遜支付 130萬2954元賠償金。量刑期間，當庭也為其提供粵語即時翻譯。

據悉，楊廷宏因長年操縱亞馬遜系統漏洞，騙取超過130 萬元，在3月被指控欺詐罪。根據指控書指出，楊廷宏在經營網店的同時，以多個店名低價販售家居物品。之後向亞馬遜官方傳送偽造發貨快遞單，向顧客謊稱已發貨，讓顧客最終在等不到商品情況下，向官方申請退費，讓亞馬遜不得不替楊廷宏賠償。此時的楊廷宏已經收到顧客提交的商品費用。此後，楊廷宏除了自已經營網店之外，更多次假用他人名目購買商品，再向店家宣稱並無購買，讓官方不得不向其退款。

亞馬遜在楊廷宏長年詐騙手法中，曾多次管制刪除楊廷宏帳號，他則會使用不同名義再度註冊行騙。長年累月之下，亞馬遜共替楊廷宏向買家賠款114萬2360元，向楊廷宏支付退款16萬597元。在楊廷宏在認罪後，檢方在其住處更是搜出金條和銀條。 

亞馬遜 詐騙 洛杉磯

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