亞馬遜手機退貨 一個半月無回應

7月13日手機退貨，至今顯示 「退貨途中 」沒有任何消息。（受訪者提供）

很多人喜歡在亞馬遜 （Amazon）平台上購物，因為商品豐富、購買方式簡單快捷。但洛杉磯縣一名華人 最近買了一款手機 ，因不符合需求選擇退貨，她沒有想到，至今已一個半月，手機狀態始終顯示 「退貨途中 」，而亞馬遜的回覆是「繼續等」；更讓人詫異的是賣手機的商家很快改名換號，始終無法聯繫到。

洛縣羅斯密市（Rosemead）華人Jane，想買一款能使用雙卡的手機，可以同時使用美國號碼和中國號碼，「因為中國手機號連著國內的保險、銀行卡、股票等，雖然住在美國，但我還是經常需要使用」。

Jane在網上搜索，發現一款三星手機符合要求，但官網已無貨，後來她在亞馬遜上找到這款手機 ，立即下單購買，「手機價格1120元，比正常標價高一些，但因為急用，又到處找不到貨，看到亞馬遜有我就趕緊買」。

7月12日Jane很快收到手機，當她嘗試將兩張卡放到手機裡時，卻發現有問題 。Jane趕緊去三星專賣店詢問，並被告知，只有專業技術人員將手機系統升級，才能雙卡使用，一般人無法操作。面對這樣的情況，Jane當天就選擇網上辦理退貨手續，並在第二天將手機送到亞馬遜指定退貨點，「我當時覺得很簡單，也很信任亞馬遜的退貨服務，因為通常幾天後就會收到退款。」但Jane沒有料到，至今已經一個半月，手機竟然還在退貨途中，她也沒有收到任何退款。

根據Jane的陳述，她首先找到賣手機的商家聯繫方式，但多次撥打電話，卻無人接聽。Jane也嘗試找亞馬遜客服，但得到的反饋是「繼續等」，因為商家沒有收到貨，亞馬遜表示無法退款。

Jane後來致電自己的信用卡公司，要求將這筆手機付款凍結。銀行表示，如果和亞馬遜協商無法解決的話，這筆錢將會從賬戶中再次扣除。幾天後，Jane收到亞馬遜的郵件，讓她說明手機退貨的具體情況，Jane回覆信件至今又過了一周，沒有任何進展。但 Jane注意到賣手機的商家已更換店名和聯繫電話，讓她更覺得疑點重重。記者嘗試聯繫亞馬遜，截稿前尚未得到回覆。