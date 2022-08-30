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蓄意？隨機？還原現場細思極恐

記者邵敏／天普市報導
小區共有10戶人家，被搶劫的這一戶位於中間。（記者邵敏／攝影）
小區共有10戶人家，被搶劫的這一戶位於中間。（記者邵敏／攝影）

天普華人家中日前發生惡性持槍入室搶劫案件，兩名女子被綁，男子遭槍擊，現場還涉及一名一歲嬰兒。案件惡劣且疑點重重，三名蒙面劫匪為何選擇這戶居民，是隨機還是有計劃？住在裡面的男子深夜回家時被槍擊，是歹徒蓄意等待，還是正巧撞上了槍口？案發社區在Longden街，靠近Baldwin Ave，小區共有十戶人家，大部分都是華人，被搶劫的這一戶位於社區中間。為什麼單單選擇這戶人家，劫匪究竟隨機作案還是有備而來。坊間有人猜測是復仇，但鄰居表示可能性不大，歹徒明顯只為錢財而來，並沒有傷害兩名女性和嬰兒。

不願透露姓名的鄰居A女士（化名）分析，跟踪上門搶劫的可能性也不大。因為兩名女性被害人帶著小孩一直在家，晚上沒有出門，不可能被跟踪，如果歹徒跟踪外出的男子，也不會在他回家前就實施搶劫。

但根據KTLA5的報導，歹徒是有計劃而來，負責此案的警官Richard Lewis表示，劫匪當時把兩位女士綁了起來，並留在樓上臥室裡，隨後洗劫房屋並等待男子回家。調查人員說，這名30多歲的男子案發時被朋友從餐廳送回來時，在門口遇到劫匪，劫匪索要財物的同時對他開槍射擊。 Lewis說，「據我們所知，當時搶了2000元現金」。送男子回來的朋友表示，其中兩名劫匪得手後沿著車道向東逃往Longden街。案發後，小區居民惶惶恐不安。一名華人女士表示，自己晚上睡不著覺，「身邊發生這樣的事太嚇人了，我很緊張害怕，覺得簡直防不勝防」。這戶鄰居正考慮在自家後院加一扇防盜鐵門，「之前一直認為我居住的地方很安全，現在不僅我們社區發生這樣的事，很多地方也發生類似案件，感覺哪裡都不安全」。

接連幾個月，洛縣華人聚居城市劫案頻發，這起最新的惡性搶劫案件再次引起華人熱議。不少人認為，劫匪將華人作為搶劫目標，因為覺得華人有錢，家裡又有現金；也有人表示，要養狗持槍應對目前惡劣的治安環境。但案發現場的鄰居認為，「有槍有狗並無太大用處，歹徒又高又壯，我們平常百姓沒有受過專業訓練，根本來不及反應拿槍對付」。

案件惡劣且疑點重重，蒙面劫匪是隨機選擇還是有計劃作案。（記者邵敏／攝影）
案件惡劣且疑點重重，蒙面劫匪是隨機選擇還是有計劃作案。（記者邵敏／攝影）

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