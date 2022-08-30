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華人區入室搶案 3非裔破窗闖進

記者邵敏／天普市報導
三名嫌犯是非裔，凌晨時分從後院破窗闖入。（讀者提供）
三名嫌犯是非裔，凌晨時分從後院破窗闖入。（讀者提供）

洛杉磯縣天普市（Temple City）華人居民區，28日發生一起惡性持槍入室搶劫案件。最新消息表示，三名嫌犯是非裔，凌晨時分從後院破窗闖入。

據悉，兩名女性被害人從睡夢中驚醒時，床前就站著蒙面大盜，她們被摀住嘴巴並綁了手腳，身邊還有一個一歲大的嬰兒。歹徒洗劫一空準備離去時，遇到正回家的男子，雙方發生肢體衝突，被害人手臂、腿上均受槍傷。

案件發生在華人聚居的天普市Longden街9700街區的一戶住宅內，時間為8月28日（周日）凌晨4時30分左右。案發第二天，本報記者再次來到現場，被害人家中已空無一人，鄰居表示受傷的男子還在醫院救治，女主人則帶著孩子暫時搬至別處。

不願透露姓名的鄰居A女士（化名）表示，案發時正值凌晨，他們一家人睡得熟，沒有聽到任何異響，也沒聽到槍聲。直到外面人聲嘈雜，才發現警車就在樓下，隔壁家已被警戒封鎖，而女主人則穿著單薄站在門外，A女士趕緊讓她到自己屋內休息。

被害女主人向A女士敘述案發經過，說自己當時正在睡夢中，猛然驚醒發現床前站著兩名蒙面男子，戴著手套，「他們全身都是黑的，大半夜看不清楚體貌特徵，但我很確定就是非裔」。案發時一歲的兒子就睡在身邊，女主人回憶那一刻整個人都懵了，「就感覺電影情節發生在自己身上了」。作為母親的第一反應，她害怕孩子會受到傷害，「當時我就想對方要什麼都可以，千萬不要傷害我的孩子」。兩名歹徒隨即摀住女主人的嘴，並把她的手腳綁了起來；在隔壁臥室，第三名蒙面歹徒迅速控制了另一名女子，他們很快將房內現金、財物洗劫一空，整個過程共持續了十幾分鐘。

根據鄰居的敘述，被害人是華人家庭，女主人帶著年幼的孩子，和一男一女兩個朋友共同居住。案發當晚，男性朋友外出喝酒，回家那一刻，正巧碰上三名劫匪準備離開。歹徒再次搶劫男子錢財時，雙方發生肢體衝突，被害男子胳膊和腿上中了兩槍。

案發社區屬於比較高檔的小區，幾乎每戶人家都安裝了報警設備，大門緊鎖很難闖入。鄰居透露，三名歹徒是從後院進入，把整扇落地玻璃門撬開，「至於他們怎麼進到後院，我們不是很清楚，有可能從後院圍牆外面翻身進來，也有可能從前面走進後院，如果從隔壁社區進來就更容易，連圍牆都沒有。」

據悉，案發時在現場的嬰兒沒有受傷，一直睡著。目前案件還在調查中，任何了解本案相關信息的民眾，請致電626-285-7171，協助天普市警局辦案。

案發社區幾乎每戶人家都安裝了警報設備。（記者邵敏／攝影）
案發社區幾乎每戶人家都安裝了警報設備。（記者邵敏／攝影）

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