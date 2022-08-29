洛市長選舉 巴斯大幅領先

角逐洛杉磯市市長的候選人巴斯（左）民調，領先卡魯索（右）超過10個百分點。（FOX11）

洛杉磯 時報報導，距離11月大選不到75天，美國第二大城市、洛杉磯市長選舉進入衝刺。前聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）目前以兩位數優勢領先房地產開發商，富豪卡魯索（Rick Caruso），後者是否能在這個深藍色城市中，最後關頭殺出一條康莊大道，仍有待觀察。

根據洛杉磯時報／柏克萊加大 政府研究所日前發布一項調查，巴斯領先卡魯索12個百分點，支持巴斯的外部團體發布的另一項調查也出現類似優勢。

市長的競選，技術上來說是無黨派的，但雙方權威人士都認為，圍繞國家議題，更具黨派性的競選，對巴斯有利。此外，日前罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）的結果，恐成了另一項有利巴斯的外部因素。

其中，美國最高法院6月初做出推翻羅訴韋德案（Roe vs. Wade），使墮胎 議題處於全國討論焦點。卡魯索一直不諱言表示支持墮胎權，然民眾對他曾向反對墮胎保守派捐款，與長時間身為共和黨人的身分感到不安。

儘管得到商業和執法團體一些有利影響支持，但只有兩位民主黨官員支持卡魯索。專家認為，巴斯得到政黨支持，可能意義更為重大。

然而，9月勞工節後，雙方競選活動肯定會進入決戰狀態。卡魯索在夏季競選活動中，至少投入350萬元，這大約相當於巴斯初選期間的總籌款額。支持卡魯索的洛杉磯最強大的警察聯盟，初選中花費數百萬元攻擊巴斯，預計將在秋季重新燃起戰火。

兩位候選人也計畫出席至少另外兩場辯論。這場一個世紀以來，頭一次在偶數年舉行的市長選舉，各界都關注。