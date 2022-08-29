我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

洛市長選舉 巴斯大幅領先

編譯組／綜合報導
角逐洛杉磯市市長的候選人巴斯（左）民調，領先卡魯索（右）超過10個百分點。（FOX11）
角逐洛杉磯市市長的候選人巴斯（左）民調，領先卡魯索（右）超過10個百分點。（FOX11）

洛杉磯時報報導，距離11月大選不到75天，美國第二大城市、洛杉磯市長選舉進入衝刺。前聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）目前以兩位數優勢領先房地產開發商，富豪卡魯索（Rick Caruso），後者是否能在這個深藍色城市中，最後關頭殺出一條康莊大道，仍有待觀察。

根據洛杉磯時報／柏克萊加大政府研究所日前發布一項調查，巴斯領先卡魯索12個百分點，支持巴斯的外部團體發布的另一項調查也出現類似優勢。

市長的競選，技術上來說是無黨派的，但雙方權威人士都認為，圍繞國家議題，更具黨派性的競選，對巴斯有利。此外，日前罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）的結果，恐成了另一項有利巴斯的外部因素。

其中，美國最高法院6月初做出推翻羅訴韋德案（Roe vs. Wade），使墮胎議題處於全國討論焦點。卡魯索一直不諱言表示支持墮胎權，然民眾對他曾向反對墮胎保守派捐款，與長時間身為共和黨人的身分感到不安。

儘管得到商業和執法團體一些有利影響支持，但只有兩位民主黨官員支持卡魯索。專家認為，巴斯得到政黨支持，可能意義更為重大。

然而，9月勞工節後，雙方競選活動肯定會進入決戰狀態。卡魯索在夏季競選活動中，至少投入350萬元，這大約相當於巴斯初選期間的總籌款額。支持卡魯索的洛杉磯最強大的警察聯盟，初選中花費數百萬元攻擊巴斯，預計將在秋季重新燃起戰火。

兩位候選人也計畫出席至少另外兩場辯論。這場一個世紀以來，頭一次在偶數年舉行的市長選舉，各界都關注。

洛杉磯 墮胎 柏克萊加大

上一則

華人憂治安 參加培訓擁槍自保

下一則

保安、保鏢差一字 回報、專業要求差異大

延伸閱讀

羅斯贏得第11選區國會眾議員民主黨初選

羅斯贏得第11選區國會眾議員民主黨初選
社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

俄控92名烏軍違反人道罪 盼友邦參與國際仲裁

俄控92名烏軍違反人道罪 盼友邦參與國際仲裁
買襪子「終身保固」變「60天保修」 密州男告店家求償500萬

買襪子「終身保固」變「60天保修」 密州男告店家求償500萬
買襪子終身保固服務被取消 密蘇里州男子狀告店家

買襪子終身保固服務被取消 密蘇里州男子狀告店家
貝斯撤銷背書檢察長候選人

貝斯撤銷背書檢察長候選人

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子