洛縣托倫斯警局爆醜聞 槍殺非裔揶揄歧視

托倫斯員警在槍殺密切爾（Christopher DeAndre Mitchell）後，還以歧視用語提及對方家屬。（律師提供）

時年23歲的密切爾（Christopher DeAndre Mitchell），在2018年遭到洛杉磯 縣托倫斯（Torrance）員警槍殺，當遺族第二天前往警局總部抗議執法不當時，涉及本案的員警卻在私下互傳訊息，「這些黑鬼真的惱了」。其中一人還說，「當我們的名字被公布時，要不要來我家辦清槍派對啊？」另一人則回答，「當然要，我們還要跟行刑隊一樣擺好椅子呢。」

除了密切爾的案子，洛杉磯縣檢察署在後續調查中，還發現2018至2020年間員警間各種各樣的反猶太、種族歧視 、恐同或反變性發言，數量達到390件。經過嚴重刪節的證據，仍然有力地指證密切爾的家人受到的羞辱，針對非裔 與拉美裔的惡意迷因與漫畫，甚至包括非裔小孩該死，或非裔疑犯碰到私刑是活該等話語。

這些不堪入目的話語，直到八個月前才被洛杉磯時報取得，醜聞其後更擴大到113起案件，牽涉無數員警，最終導致加州檢察長都得出面徹查。但弔詭的是，如果縣市政府不加快步調，揭發日一年之後，這些員警就不能再受懲戒，所以許多曾經私下透露出執法時存有偏見的員警，最後可能還在繼續當他們的「人民保母」。

密切爾的訊息是在去年8月被揭露，涉事員警最終是否逃過一劫仍不得而知。但是洛時指出，托倫斯警局目前強制15人休無薪假，但不願透露姓名，而唯一一位遭到開除的員警卻不在托倫斯警局。儘管密切爾遺族最後獲賠780萬元，其他遭到不當執法的人還在提起更多訴訟，但是很多原本心態就已經可議的員警卻仍然沒事，因為警局會幫他們出錢。

其中很可能就包括Christopher Tomsic、Cody Weldin與其他15名員警。 Tomsic和Weldin因為在警車內塗鴉反猶圖樣而遭調查，最終在2020年離開警職，但是其他15名員警很可能因為無薪假而保住職位。對於密切爾的案子，托倫斯警局一直說會調查，而且提供了超過10萬頁的文件。但是批評者認為，這些不必負責的警察不但不能保護公眾安全，更不會保護非裔。