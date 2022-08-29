華裔青少年追逐模特夢 11月好萊塢星光大道走秀拚出頭

IFSM國際時裝周宣布，今年11月走秀舞台定在好萊塢的星光大道，屆時各族裔青少年將展現自我潛能。（記者張宏／攝影）

南加華裔 青少年積極參與各種時尚 走秀比賽，展示當代華裔青少年的風采。IFSM國際時裝周8月27日宣布，今年11月走秀舞台定在好萊塢 的星光大道，屆時各族裔青少年將匯集在一起展現自我潛能，接受好萊塢導演和經紀公司的甄選。

最小三歲最大16歲的華裔青少年，27日身穿時尚服裝參加IFSM Fashion New Star暨IFSM全球少兒時尚新星大賽洛杉磯賽區的首輪海選。其中一名三歲小模特走秀毫不怯場，其家長表示，她特別喜歡走秀，每次在後台都問能否多走幾圈。既然孩子如此熱愛，父母只能奉陪。

還有一名八歲女孩已參加多場模特比賽和走秀，她的媽媽說，肉眼可見女兒氣場和自信心的增強，其實參加一場大型賽事報名費加上各種開銷並不便宜，但是孩子喜歡，且對其成長有幫助，父母都會支持，參加這樣的比賽能培養孩子的應變和控場能力，

本屆美國IFSM國際時尚超模大賽組委會主席Michelle李表示，大賽已經走過15個年頭，今年的IFSM國際時裝周堅持以多元化國際視野和原創設計作為特色定位。今年11月比賽定在好萊塢星光大道，會有70名四歲到16歲的各族裔模特參加。除了約20名華裔選手外，其他模特來自多元族裔。現場有來自好萊塢的導演和經紀公司代表作為評審，不僅能給孩子們帶來專業指導，還會有潛在的簽約和工作機會。