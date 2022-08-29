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洛縣警涉酒駕撞毀巡邏車 被捕

編譯組／綜合報導
洛縣警局一名官員因涉嫌酒駕，26日晚在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）地區撞毀巡邏車被捕，警方展開調查。（KTLA）
洛縣警局一名官員因涉嫌酒駕，26日晚在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）地區撞毀巡邏車被捕，警方展開調查。（KTLA）

洛杉磯時報報導，洛縣警局27日發出聲明指出，警局一名警官因涉嫌酒駕，26日晚在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）地區撞毀巡邏車被捕，遭警局免職。

根據消息人士稱，洛縣警局副警長洛佩茲（Carlos Lopez）在史蒂文森牧場（Stevenson Ranch）的皮卡峽谷路（Pico Canyon Road）和南橡樹路（Southern Oaks Drive）發生車禍後，失蹤近一小時，引發執法部門重大反應。聖塔克拉利塔山谷信號（Santa Clarita Valley Signal）報導稱，該警官不久後，被發現在附近的家中。

消息人士告訴洛杉磯時報，洛佩茲是警局菁英特別執法單位（Special Enforcement Bureau）成員，其中包括特警隊（SWAT）。

因頭部可能受傷，洛佩茲被送往亨利梅奧爾醫院（Henry Mayo Hospital），不久後出院。其中一位消息人士稱，他因酒醉駕駛的輕罪被指控，被捕後釋放。

根據NBC4電視台報導，當天下午9時30分左右，發現該警官的巡邏車在灌木叢中撞毀後，相關單位啟動調查。該部門發言人Brenda Serna 26日晚稱，失蹤的警長是於當晚10時20分左右被發現。

一位消息人士稱，另一名下班的警員抵達現場，開車送他回家，目前尚不清楚這名警員是否將面臨指控或紀律處分。

消息人士告訴洛杉磯時報，洛佩茲在撞車時，隨身攜帶一把備用手槍，另一位知情人稱，洛佩茲撞車時，將槍、電話和特警裝備留在車內。

洛杉磯 洛縣 車禍

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